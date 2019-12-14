العلاج بالهرمونات البديلة خلال انقطاع الطمث يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدى

كتبت هند عادل

أثار العلاج بالهرمونات بعد انقطاع الطمث جدلا واسعا بين الخبراء والمتخصصين لربطه بخطر الإصابة بسرطان الثدي ، حيث تشير دراسة جديدة إلى أن نوعين مختلفين من العلاج الهرموني لهما آثار عكسية على خطر إصابة النساء بالسرطان.

وجد الباحثون أن الجمع بين العلاج بالهرمونات البديلة هرمونى الاستروجين والبروجستين يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي ، مع الآثار التي تستمر لسنوات بعد توقف النساء عن العلاج.

من ناحية أخرى ، يبدو أن النساء اللائي يتناولن الاستروجين وحدهن لديهن انخفاض دائم في مخاطر الإصابة بسرطان الثدي.

وتأتي هذه النتائج من متابعة طويلة الأمد لمبادرة صحة المرأة (WHI) - وهو مشروع تموله الحكومة الأمريكية بدأ في التسعينات من القرن الماضي واختبر الآثار الصحية للعلاج بالهرمونات البديلة، تم تعيين تجربة واحدة بشكل عشوائي على أكثر من 16 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و 79 عامًا لاتخاذ إما العلاج البديل أو حبوب منع الحمل .

قبل WHI ، اعتقد الأطباء أن العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث والذي يساعد على السيطرة على الاثار المصاحبه لتلك الفترة له فوائد صحية أخرى ، بما في ذلك انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

لكن النتائج الأولية التي توصلت إليها مبادرة الصحة العالمية تسببت في حدوث موجات عندما اكتشفت بدلاً من ذلك مخاطر أعلى للأمراض، فقد أدى الجمع بين العلاج التعويضي بالهرمونات إلى زيادة احتمالات إصابة النساء بمرض القلب والسكتة الدماغية والجلطات الدموية وسرطان الثدي.

كانت الصورة مختلفة عن العلاج بالإستروجين فقط فقد زاد من خطر تجلط الدم والسكتة الدماغية ، لكنه لم يزيد من مخاطر القلب بالإضافة إلى ذلك ، بدا أنه يقلل من احتمالات الإصابة بسرطان الثدي.

لكن بعض النساء فقط يمكن أن يتناولن علاج الاستروجين فقط ، أي أولئك الذين خضعوا لاستئصال الرحم ، لأن استخدام هرمون الاستروجين في حد ذاته يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرحم.

أدخل هذه النتائج الأخيرة من WHI. لقد أظهروا أنه لسنوات بعد إيقاف العلاج التعويضي بالهرمونات مجتمعة ، لا تزال النساء يواجهن زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.