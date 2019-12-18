المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تنظم الحفل السنوى لتكريم مشروع "سفراء الأزهر"

بقاعة مؤتمرات مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتم خلال الحفل تكريم العديد من المؤسسات (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة إنجاز مصر، والرهبنة الفرنسيسكانية)، كما تم تكريم العديد من الشخصيات الأزهرية (المستشار أحمد فضالى رئيس جمعيات الشبان المسلمين العالمية على مستوى مصر والعالم، الإعلامية هاجر سعد الدين الرئيس السابق لإذاعة القرآن الكريم)، كم تم تكريم أسرة الشهيد محمود بهجت عبدالمحسن والذي استشهد أثناء حماية وتأمين أرض الوطن بجبهة القصيم وسط سيناء، الدكتور طارق رضوان ملحق ثقافي لسفارة مصر في اليونان سابقاً، الدكتور محمود مصطفى مدرب منتخب مصر للكاراتيه، رضا فضل فنان تشكيلي من متحدي الإعاقة، أسرة الطالب محمد أحمد عبد الحميد السعدني توفى في حادث قطار أثناء ذهابه للكلية (إيتاي البارود). نظمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الحفل السنوي لمشروع "سفراء الأزهر"،وتم خلال الحفل تكريم العديد من المؤسسات (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة إنجاز مصر، والرهبنة الفرنسيسكانية)، كما تم تكريم العديد من الشخصيات الأزهرية (المستشار أحمد فضالى رئيس جمعيات الشبان المسلمين العالمية على مستوى مصر والعالم، الإعلامية هاجر سعد الدين الرئيس السابق لإذاعة القرآن الكريم)، كم تم تكريم أسرة الشهيد محمود بهجت عبدالمحسن والذي استشهد أثناء حماية وتأمين أرض الوطن بجبهة القصيم وسط سيناء، الدكتور طارق رضوان ملحق ثقافي لسفارة مصر في اليونان سابقاً، الدكتور محمود مصطفى مدرب منتخب مصر للكاراتيه، رضا فضل فنان تشكيلي من متحدي الإعاقة، أسرة الطالب محمد أحمد عبد الحميد السعدني توفى في حادث قطار أثناء ذهابه للكلية (إيتاي البارود).

كما تم تكريم المنسقين لمشروع سفراء الأزهر بعدد (32) كلية، وتكريم لعدد (8) كليات، (كلية البنات الإسلامية بطيبة - كلية الدراسات الإسلامية بنات بني سويف - كلية التجارة بنات القاهرة - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة - كلية الدراسات الإسلامية بنات المنصورة -كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات دمنهور - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات كفر الشيخ).