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"خريجى الأزهر" تحتفل بختام الدورة التدريبية لأئمة ودعاة كردستان العراق.. صور

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 05:14 م
"خريجى الأزهر" تحتفل بختام الدورة التدريبية لأئمة ودعاة كردستان العراق.. صور الدورة العلمية التدريبية لعدد أربعة وعشرين إمامًا وداعية وخطيبا من كردستان العراق
كتب لؤى على

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احتفلت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بختام الدورة العلمية التدريبية  لعدد أربعة وعشرين إمامًا وداعية وخطيبا من كردستان العراق، والتى استمرت فعالياتها على مدار شهر من 17 نوفمبر حتى منتصف ديسمبر الجارى، وذلك بمقرها بالقاهرة. 
 
تضمن برنامج ومحاضرات الدورة العديد من المحاور، من بينها: التوعية بخطورة فكر الجماعات الإرهابية، وترسيخ مفاهيم الإسلام الصحيحة في عقول الناشئة والشباب، وكيفية التصدي للادعاءات المسيئة للإسلام، والمذهب الوسطى المعتدل الذى يرعى حقوق الدين ويحافظ على ثوابته، ونشر سماحة الإسلام من خلال الفكر الأزهرى الصحيح.
 
من جانبهم قدم أئمة كردستان – العراق، جزيل الشكر والعرفان للازهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر والقائمين عليها، على تلك الدورات التدريبية التى تسهم فى تأهيلهم وإعدادهم ليكونوا خير سفراء للإسلام والأزهر فى بلادهم.
 
حضر الاحتفال الدكتور إبراهيم الهدهد المستشار العلمي للمنظمة ورئيس جامعة الازهر السابق، الدكتورعبد الفتاح عبد الغني العواري عميد كلية اصول الدين بجامعة الازهر ، الدكتور محمد عوض أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بجامعة الازهر ، الدكتور خالد عمران أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، أكرم الجراري رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجى الازهر بليبيا.
 
 


الدورة العلمية التدريبية لعدد أربعة وعشرين إمامًا وداعية وخطيبا من كردستان العراق (1)
الدورة العلمية التدريبية لعدد أربعة وعشرين إمامًا وداعية وخطيبا من كردستان العراق (1)

الدورة العلمية التدريبية لعدد أربعة وعشرين إمامًا وداعية وخطيبا من كردستان العراق (2)
الدورة العلمية التدريبية لعدد أربعة وعشرين إمامًا وداعية وخطيبا من كردستان العراق (2)

الدورة العلمية التدريبية لعدد أربعة وعشرين إمامًا وداعية وخطيبا من كردستان العراق (3)
الدورة العلمية التدريبية لعدد أربعة وعشرين إمامًا وداعية وخطيبا من كردستان العراق (3)

الدورة العلمية التدريبية لعدد أربعة وعشرين إمامًا وداعية وخطيبا من كردستان العراق (4)
الدورة العلمية التدريبية لعدد أربعة وعشرين إمامًا وداعية وخطيبا من كردستان العراق (4)

الدورة العلمية التدريبية لعدد أربعة وعشرين إمامًا وداعية وخطيبا من كردستان العراق (5)
الدورة العلمية التدريبية لعدد أربعة وعشرين إمامًا وداعية وخطيبا من كردستان العراق (5)

الدورة العلمية التدريبية لعدد أربعة وعشرين إمامًا وداعية وخطيبا من كردستان العراق (6)
الدورة العلمية التدريبية لعدد أربعة وعشرين إمامًا وداعية وخطيبا من كردستان العراق (6)

 

 


ليبيا

كردستان

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

العراق

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