المجر: 8.5 مليار دولار خسائر بسبب العقوبات الأوروبية على روسيا

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أعلن وزير الخارجية المجرى بيتر زيجارتو، اليوم الأربعاء، أن بلاده خسرت نحو 8.5 مليار دولار، منذ أن فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات اقتصادية على روسيا.

وقال زيجارتو، فى تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "منذ أن فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات اقتصادية على روسيا، خسرنا 8.5 مليار دولار، لأن روسيا كانت ثانى أكبر شريك تجارى لنا قبل العقوبات وبالطبع فقدنا العديد من فرص التصدير".

وأشار، إلى أن المجر لم تنتهك أبدا الإجماع الأوروبى على العقوبات ولن تفعل ذلك فى المستقبل، وقال "إننا نشجع دائما الحوار الصادق إلا أن العقوبات تعقد عملنا بشكل كبير من الناحية السياسية والاقتصادية".