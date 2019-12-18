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القمامة تتصدر شكاوى المواطنين للتنمية المحلية.. والوزارة: تم حل 81%

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:00 ص
القمامة تتصدر شكاوى المواطنين للتنمية المحلية.. والوزارة: تم حل 81% إزالة قمامة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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كشف التقرير الشهرى لمبادرة صوتك مسموع التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية فى أكتوبر 2018، عن تصدر القمامة لشكاوى المواطنين، فى المحافظات، خلال شهر نوفمبر الماضى.

"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أبرز الشكاوى الواردة للمبادرة خلال شهر نوفمبر كما يلى:
 
المبادرة تلقت أكثر من 90 ألف رسالة منذ إطلاقها فى أكتوبر 2018
 
المبادرة تلقت خلال شهر نوفمبر 8 آلاف رسالة من بينها 1912 شكوى تم حلها بنسبة 81%.
 
شكاوى القمامة تصدرت عدد الشكاوى الواردة للمبادرة خلال شهر نوفمبر بإجمالى 934 شكوى.
 
شكاوى الإشغالات جاءت فى المرتبة الثانية بعدد 560 شكوى.
 
مخالفات البناء بـ154 شكوى، الفساد 39 شكوى .
 
المبادرة تتلقى شكاوى المواطنين فى  5 محاور رئيسية وهي "مخالفات البناء - التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة - الإشغالات - الفساد والرشوة – المخلفات".

التنمية المحلية

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اليوم السابع بلس

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