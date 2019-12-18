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الطب الشرعى يحدد نوعية إصابة أودت بحياة عاطل قتل فى خصومة ثأرية بالجيزة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 06:00 ص
الطب الشرعى يحدد نوعية إصابة أودت بحياة عاطل قتل فى خصومة ثأرية بالجيزة الطب الشرعى - ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يعمل رجال

الطب الشرعى

 فى الجيزة على إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بعاطل قتل على يد 4 أشخاص فى خصومة ثأرية بينهم فى مدينة الشيخ زايد، لتسليمه لجهات التحقيق.
 
ومن المقرر أن يتضمن التقرير الإصابات التى لحقت بالمجنى عليه، وأسباب حدوثها وكيفية وتاريخ حدوثها، فضلًا عن الأداة التى استخدمت فى إحداث تلك الإصابات.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل عاطل، نتيجة إطلاق النار عليه، أثناء تواجده بمزرعة بطريق إسكندرية الصحراوى. 
 
بإجراء التحريات، تبين أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خصومة ثأرية، وكشفت التحريات صدور حكم بالإعدام ضد المتهم فى قضية قتل. 
 
بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض على 3 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، أخذا بالثأر من المجنى عليه، لقتله شقيق أحدهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 

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