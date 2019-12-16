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تقرير الطب الشرعى يحدد سبب وفاة طفلة عثر على جثتها ملقاة بـ6 أكتوبر

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:00 ص
تقرير الطب الشرعى يحدد سبب وفاة طفلة عثر على جثتها ملقاة بـ6 أكتوبر جثه_أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بتشريح جثة طفلة عثر عليها ملقاة بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة ملقاة بأحد الشوارع، التابعة لدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم إجراء مناظرة لجثة الطفلة، وتبين وجود إصابات وكدمات ظاهرة بجسدها، وحرر محضر بالواقعة، وجارى فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على الجثة، بالإضافة إلى فحص بلاغات التغيب، لتحديد هويتها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


جثة طفلة

الطب الشرعى

قتل

العنف ضد الاطفال

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