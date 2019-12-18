السجن المشدد 5 سنوات لسائق بتهمة بتزوير محررات رسمية بمدينة نصر

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، بمعاقبة المتهم "حمادة سعودى"، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بـ تزوير محررات رسمية بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم " حمادة سعودى"، سائق، وأخرين، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى تزوير محررات رسمية وهى "رخصة المرور المنسوب صدورها لوحدة مرور مدينة نصر، ورخصة المرور المنسوب صدورها لوحدة مرور المنتزه، والتوكيل المنسوب صدوره لمكتب توثيق محرم بيك"، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقا معه على تزويرهما، وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات والمعلومات المزورة، فأكملها على غرار المحررات الرسمية ونهرها بختم مقلد على غرار الخاتم الصحيح، وزيلها بتوقيعات مزورة للمختصين بتلك الجهات، فتمت الجريمة بتلك الطريقة.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام، وهو " المختص بإصدار التوكيلات بمكتب توثيق البدرشين"، فى ارتكاب تزوير محرر رسمى وهو التوكيل توثيق البدرشين، بأن جعل الوقائع المزورة فى صورة وقائع صحيحة، بأن قدما له المستندات المزورة محل الاتهام الأول بخصوص امتلاكهم السيارة محل الواقعة، فحرر لهما المستند اعتقداً منه بصحة إدعائهما.