سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:41 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المشدد 5 سنوات لصاحب شركة وعامل بتهمة تزوير مستندات رسمية بمدينة نصر

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:07 م
المشدد 5 سنوات لصاحب شركة وعامل بتهمة تزوير مستندات رسمية بمدينة نصر أوراق-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، بمعاقبة متهمين بـ تزوير محررات رسمية بمدينة نصر، بالسجن المشدد 5 سنوات.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة. 
 
وأسندت النيابة العامة للمتهمين "شوكت نسيم"، مالك شركة، و"محمد يوسف"، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام فى تزوير محررين رسميين وهما " رخصة المرور رقم و ن ى 374/2016" المنسوب صدورها لوحدة مرور المعادى، والتوكيل المنسوب صدوره لمكتب توثيق جنوب القاهرة، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقا معه على تزويرهما، وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات والمعلومات المزورة، فأكملها على غرار المحررات الرسمية ونهرها بختم مقلد على غرار الخاتم الصحيح، وزيلها بتوقيعات مزورة للمختصين بتلك الجهات، فتمت الجريمة بتلك الطريقة.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام، وهو " المختص بإصدار التوكيلات بمكتب توثيق الإسماعيلية ثالث"، فى ارتكاب تزوير محرر رسمى وهو التوكيل رقم " 7826" توثيق الإسماعيلية ثالث، بأن جعل الوقائع المزورة فى صورة وقائع صحيحة، بأن قدما له المستندات المزورة محل الاتهام الأول بخصوص امتلاكهم السيارة محل الواقعة، فحرر لهما المستند اعتقداً منه بصحة إدعائهما.
 
كما قلد المتهمين أختام أحد الجهات الحكومية وهو " مكتب توثيق جنوب القاهرة، ووحدة مرور المعادى"، بأن اصطنعاه على طريق المحررات الرسمية.

تزوير

السجن المشدد

جنايات القاهرة

تزوير مستندات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 20 جنسية يبعثون رسالة شكر لمصر ومنتدى شباب العالم عبر اليوم السابع.. أدريانا النيجرية: شكرا لمصر على فرصة لقاء كل الجنسيات.. ديبون من الهند: حدث مذهل جعلنى أعشق مصر.. وصحفية أمريكية: لن أنسى أيامى معكم

فيديو.. 20 جنسية يبعثون رسالة شكر لمصر ومنتدى شباب العالم عبر اليوم السابع.. أدريانا النيجرية: شكرا لمصر على فرصة لقاء كل الجنسيات.. ديبون من الهند: حدث مذهل جعلنى أعشق مصر.. وصحفية أمريكية: لن أنسى أيامى معكم

أبناء سيناء المشاركون فى منتدى شباب العالم: الحدث هدية من الرئيس السيسى لمدينة السلام.. أنعش السياحة وجذب زوارًا من كل أنحاء العالم.. منحنا منصة للتعبير عن الآراء.. وفرصة لتبادل الأفكار مع صانعى القرار بمصر

أبناء سيناء المشاركون فى منتدى شباب العالم: الحدث هدية من الرئيس السيسى لمدينة السلام.. أنعش السياحة وجذب زوارًا من كل أنحاء العالم.. منحنا منصة للتعبير عن الآراء.. وفرصة لتبادل الأفكار مع صانعى القرار بمصر

وزير التموين: التحرك المصرى الإيطالى فى مجال الاقتصاد بالصوامع والمناطق اللوجستية

وزير التموين: التحرك المصرى الإيطالى فى مجال الاقتصاد بالصوامع والمناطق اللوجستية

الاستهتار والسير عكس الاتجاه سبب حصاد أرواح 12 شخصًا بالمنوفية.. سيارة "تريلا" تسير عكس طريقها تدهس أخرى ربع نقل تحمل عمالا بطريق كفر داود - السادات.. القبض على السائق المتسبب.. و10 آلاف لأسر الضحايا.. صور

الاستهتار والسير عكس الاتجاه سبب حصاد أرواح 12 شخصًا بالمنوفية.. سيارة "تريلا" تسير عكس طريقها تدهس أخرى ربع نقل تحمل عمالا بطريق كفر داود - السادات.. القبض على السائق المتسبب.. و10 آلاف لأسر الضحايا.. صور

فيديو.. المخرج خالد جلال لـ"اليوم السابع": تكريم الرئيس أسعد لحظة فى حياتى.. اهتمام السيسى بالشباب حقيقى والمنتدى أصبح مشروعا قوميا.. الفن لم يجد اهتماما مثل الوقت الحالى.. وأدعو الفنانين لاستغلال الفرصة

فيديو.. المخرج خالد جلال لـ"اليوم السابع": تكريم الرئيس أسعد لحظة فى حياتى.. اهتمام السيسى بالشباب حقيقى والمنتدى أصبح مشروعا قوميا.. الفن لم يجد اهتماما مثل الوقت الحالى.. وأدعو الفنانين لاستغلال الفرصة

تايمز: قوات حفظ السلام الأممية أنجبوا مئات الأطفال غير الشرعيين بـ"هايتى"

تايمز: قوات حفظ السلام الأممية أنجبوا مئات الأطفال غير الشرعيين بـ"هايتى"

"هاكونا ماتاتا" بمنتدى شباب العالم.. أفارقة وأوربيون يحتفلون بطريقة مختلفة

"هاكونا ماتاتا" بمنتدى شباب العالم.. أفارقة وأوربيون يحتفلون بطريقة مختلفة

شاهد فى دقيقة.. ميسى يتربع على عرش هدافى الكلاسيكو

شاهد فى دقيقة.. ميسى يتربع على عرش هدافى الكلاسيكو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 18-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 18-12-2019

منظمة حقوقية إيطالية: السجون المصرية تطبق أعلى معايير احترام حقوق الإنسان

منظمة حقوقية إيطالية: السجون المصرية تطبق أعلى معايير احترام حقوق الإنسان

شاهد.. النجم البرازيلى دانى ألفيس فى المتحف المصرى بالتحرير

شاهد.. النجم البرازيلى دانى ألفيس فى المتحف المصرى بالتحرير

وفاة الفنانة عصمت محمود عن عمر ناهز 82 عاما

وفاة الفنانة عصمت محمود عن عمر ناهز 82 عاما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة