المشدد 5 سنوات لصاحب شركة وعامل بتهمة تزوير مستندات رسمية بمدينة نصر

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، بمعاقبة متهمين بـ تزوير محررات رسمية بمدينة نصر، بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "شوكت نسيم"، مالك شركة، و"محمد يوسف"، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام فى تزوير محررين رسميين وهما " رخصة المرور رقم و ن ى 374/2016" المنسوب صدورها لوحدة مرور المعادى، والتوكيل المنسوب صدوره لمكتب توثيق جنوب القاهرة، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقا معه على تزويرهما، وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات والمعلومات المزورة، فأكملها على غرار المحررات الرسمية ونهرها بختم مقلد على غرار الخاتم الصحيح، وزيلها بتوقيعات مزورة للمختصين بتلك الجهات، فتمت الجريمة بتلك الطريقة.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام، وهو " المختص بإصدار التوكيلات بمكتب توثيق الإسماعيلية ثالث"، فى ارتكاب تزوير محرر رسمى وهو التوكيل رقم " 7826" توثيق الإسماعيلية ثالث، بأن جعل الوقائع المزورة فى صورة وقائع صحيحة، بأن قدما له المستندات المزورة محل الاتهام الأول بخصوص امتلاكهم السيارة محل الواقعة، فحرر لهما المستند اعتقداً منه بصحة إدعائهما.

كما قلد المتهمين أختام أحد الجهات الحكومية وهو " مكتب توثيق جنوب القاهرة، ووحدة مرور المعادى"، بأن اصطنعاه على طريق المحررات الرسمية.