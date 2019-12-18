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السجن المشدد 15 سنة لـ3 متهمين بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة بسوهاج

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:01 م
السجن المشدد 15 سنة لـ3 متهمين بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة بسوهاج مجمع محاكم سوهاج - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهمين "عز.أ.ع" 33 سنة و"أحمد.أ" 30 سنة عامل و"احمد.ع.م" 28 سنة عامل بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 100 ألف جنيه، لكل منهم، لإتهامهم بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة، وضبط بحوزتهم 750 جراما من الحشيش و15 شريط تامول بدائرة مركز سوهاج .

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد نجدى وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب وروميل شحاته بأمانة سر خالد سلامة.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة مركز عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهمين بالاتجار فى مخدر الحشيش والأقراص المخدرة، على نطاق واسع وترويج بضاعتهم على الزبائن من الشباب والمتعاطين من الشباب وأصحاب الكيف.

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم 750 جراما من قطع الحشيش و15 شريط تامول من الأقراص المخدرة كانت معدة للبيع، وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 


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اقراص مخدرة

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