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جنايات سوهاج تحيل أوراق 4 متهمين خطفوا طفلا وقتلوه بالحجارة للمفتى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:13 م
جنايات سوهاج تحيل أوراق 4 متهمين خطفوا طفلا وقتلوه بالحجارة للمفتى محكمه - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء إحالة أوراق المتهمين " ناصر.م" 29 سنة سائق و"الهامى.ن" 40 سنة عامل و" علاء .أ" 38 سنة عامل و"عبد اللطيف.أ" 33 سنة مزارع الى فضيلة المفتى وتحديد جلسة اليوم الثالث من دور شهر يناير للنطق بالحكم ، بعد اتهامه بخطف وقتل الطفل المجنى عليه "ص.ر" بدائرة مركز جرجا بسبب طلب فدية من أسرته.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال فزاع وعضوية المستشارين أحمد معوض وماركو سمير بأمانة سر رمضان حسن وعبده حلمى.

 

تعود أحداث الواقعة الى عام 2016 بدائرة مركز جرجا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه والعثور على جثته داخل حفرة بأحد الأماكن فى الجبل وكشفت التحريات أن المجنى عليه يعمل سائق توك توك واتفق مع المتهمين على توصيلهم الى أحد الأماكن وفى الطريق قاموا بخطفه والتوجه به الى منطقة نائية بالجبل ثم طلبوا من أسرته فدية قدرها 300 ألف جنيه ووافقت أسرة المجنى عليه وبعد استلامهم المبلغ المطلوب قرروا التخلص منه خشية افتضاح أمرهم فقاموا بإلقائه قى حفرة عميقة ووضع الحجارة عليه حتى تأكدوا  من وفاته وفروا هاربين.

 

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت المتقدم .

 

 

 

 


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