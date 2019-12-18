التعليم: انتشار مهرجان اللغة العربية بالمدارس لإحيائها فى يومها العالمى

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم العام، إن اليوم العالمى للغة العربية يوم الأربعاء 20 ربيع الثانى1441هـ، 18 ديسمبر 2019 حيث الإعلان الرسمى والاعتراف الدولى بأن اللغة العربية لغة رسمية مدرجة ضمن اللغات الرسمية، لما لها من فضل عظيم على باقى الحضارات والعلوم، كما أنها لغة القرآن لذا فهى لغة مايقرب من ثلث العالم ولغة رسمية لكل دول الوطن العربي؛ فلايستطيع أحد أن ينكر وجودها، أو يجحد فضلها.

وأوضح حجازى: "يسعى اليوم العالمى للغة العربية إلى إبراز إسهام اللغة العربية وروادها فى مجال المعرفة والعلوم والفكر للعالم أجمع، فالحضارة العربية الإسلامية لها إسهامات عظيمة فى مختلف مجالات العلوم والمعرفة والآداب والفنون.

وأكد: اليوم العالمى للغة العربية يؤكد على مركزية اللغة؛ فهى تُعد من أكثر اللغات السامية انتشار، فهى يتحدث بها أكثر من 420 مليون نسمة فى البلاد العربية، وهى ضرورية لأكثر من مليار مسلم لتأدية الصلاة وقراءة القرآن، وهى اللغة المعتمدة لدى عدد من الكنائس، كما كتب بها أجزاء هامة من التراث الثقافى هو صورة من صور الحفاظ على اللغة العربية، فإن حفظ اللغة وضمان استمراريتها يكون بقدر محافظتنا عليها كناطقين بها.

وتابع مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم العام: عدم إدراك أبناء اللغة لهذا الأمر كان سببا فى انقراض كثير من اللغات واللهجات فى العالم، وبانقراض تلك اللغات انقرضت وتلاشت معرفتنا بشعوبها وأقوامها وثقافاتها؛ ومن هنا وجب علينا كعرب المحافظة على اللغة العربية والاحتفاء بها، وانتشرت فكرة مهرجان اللغة العربية بمعظم الدول العربية خصوصا بالمدارس للاحتفال بيوم اللغة العربية وإحيائها.