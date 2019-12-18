الأوقاف: 100 منحة مالية للطلاب الأفارقة الدارسين فى مصر

كتب - إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، عن توفر 100 منحة مالية تصرف بواقع 500 جنيه شهريًا طوال فترة الدراسة للطلاب الأفارقة الدارسين فى مصر بالمرحلتين الثانوية أو الجامعية من المقيمين إقامة رسمية داخل مصر، وغير مسجلين على أى منحة دراسية بمصر أو على حساب دولهم.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوفر للمقيدين منحة المجلس برامج ثقافية ورحلات ميدانية للتعرف على جوانب الحضارة المصرية، كما يوفر لهم المشاركة فى المسابقات الثقافية والمسابقة العالمية للقرآن الكريم، ويتم إهداؤهم بعض إصدارات المجلس العلمية وبخاصة الحديثة والعصرية منها، مع جوائز للمتميزين منهم، علمًا بأن عدد الطلاب المقيدين على منحة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حاليًا بلغ عددهم 429 طالبًا، يصرف لهم مبلغ 214500 شهريًا.

وطالبت وزارة الأوقاف، الطلاب الأفارقة الدارسين فى مصر، الراغبين فى التقدم للحصول على منحة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تسجيل بياناتهم على موقع الوزارة، وذلك فى خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه.