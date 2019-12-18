الأوقاف: 1130 مدرسة قرآنية لخدمة كتاب الله منها 15 جديدة

كتب – إسماعيل رفعت

افتتحت وزارة الأوقاف 15 مدرسة قرآنية جديدة لتحصين النشء والشباب ليصل إجمالى عدد المدارس إلى 1130 مدرسة قرآنية، مطالبة الراغبين فى إلحاق أبنائهم أو بناتهم بهذه المدارس التوجه إلى أقرب مدرسة لمحل سكنهم لتسجيل أبنائهم وبناتهم.

قالت وزارة الأوقاف، يأتى ذلك إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة القرآن الكريم وتيسير حفظه بالمجان.

فيما انطلقت الدورة التدريبية الثالثة لتنمية المهارات الإعلامية لعدد 15 من الأئمة المتميزين، والتى تعقد بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والتعليم العالى والهيئة الوطنية للإعلام بـأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب بالسادس من أكتوبر، وحاضر اليوم الاثنين الدكتور محرز غالى الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة حول:"نظريات الاتصال وكيفية توظيفها فى مجال الدعوة والتأثير على الجمهور"، وعقب المحاضرة عقدت ورشة عمل ونماذج تطبيقية للمتدربين.