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الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 09:47 ص
الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة الطقس - ارشيفية
كتب ــ سمير حسنى

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توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بـ"هيئة الأرصاد"، استمرار حالة الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الـ 48 ساعة المقبلة، مشيرا إلى أن الشبورة المائية تظل الظاهرة الأكثر تأثيرا مع انخفاض الرؤيا الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

 

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، فى مداخلة للتليفزيون المصرى اليوم الأربعاء، إن طقس اليوم يميل للدفء خلال ساعات النهار على محافظات شمال البلاد، ومائل للحرارة على محافظات الجنوب، لتصبح الحرارة حول المعدل بالنسبة لهذا الوقت من العام، محذرًا من انخفاض درجات الحرارة بشكل سريع خلال فترات الليل، لتصل إلى حد الصقيع على بعض المناطق.


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