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وزير التنمية المحلية: الأتوبيس الكهربائى تصنيع محلى بنسبة 76%

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:36 م
وزير التنمية المحلية: الأتوبيس الكهربائى تصنيع محلى بنسبة 76% وزير التنمية المحلية خلال مشاركته فى احتفالية محافظة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى - تصوير كريم عبد العزيز

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أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن اتوبيس الكهرباء أول أتوبيس يعمل بالكهرباء فى القاهرة الكبرى، وسيدخل الخدمة اليوم بأسطول هيئة النقل العام بالقاهرة، وهو من إنتاج وزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع شركة صينية.
 
 
وأضاف وزير التنمية المحلية خلال مشاركته فى احتفالية محافظة القاهرة اليوم بتشغيل الأتوبيس الجديد، أن نسبة التصنيع المحلى للاتوبيس الكهرباء 76% ويحمل شعار بكل فخر صنع مصر.
 
 
واوضح الوزير أن الأتوبيس يتسع لـ 36 راكبا، بالإضافة إلى الوقوف به، وبه أماكن لذوى الاحتياجات الخاصة يهبط لهم للصعود بالكراسى المتحركة، ويوفر ثلث استهلاك الاتوبيس الذى يعمل بالسولار، وصديق للبيئة ويحد من التلوث وانتشار الأمراض.
 
 
وأشار وزير التنمية المحلية أن نسبة التلوث التى تسببها عوادم السيارات 30% وخلال سنتين سيتم تحويل كل الاتوبيسات لغاز وكهرباء وهناك شركات منافسة بدأت تتقدم لنا واحنا بنختار الأفضل منها، وفى اختبار للاتوبيس وفى فرق كبير جدا بينه وبين الاتوبيس السولار.
 
يذكر أن هيئة النقل العام بالقاهرة تسلمت أول دفعة من الأتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى، منذ عام، وعددها 10 أتوبيسات من إجمالى 121 أتوبيسا تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة للدخول فى الخدمة وتطوير أسطول هيئة النقل العام.
 


 

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اليوم السابع بلس

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