اطمن على نفسك.. واعرف شروط تحليل البول

فاطمة ياسر

عند الشكوى من وجود ألم شديد أثناء عملية التبول، أو في الكلي، أو عندما يقوم الشخص بالمشي والحركة ولا يستطيع نتيجة لألم شديد في القدمين، فهنا يقوم الطبيب بضرورة طلب إجراء تحليل للبول، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في التعرف إذا كان هذا الشخص يعاني من أي مرض أم لا أو أنه يعاني من مشاكل في الكلي أو ترسب الأملاح بالجسم.



تعرف علي تحليل البول

وخلال هذا التقرير سنتعرف علي شروط تحليل البول، وذلك وفقا لموقع " mayoclinic.".

من خلال نتائج إجراء تحليل البول يساعد في اكتشاف إذا كان هذا الشخص يعاني بالفعل من وجود مشاكل في الجهاز البولي أو مرض السكر، أو أن هذا الشخص يعاني من مشاكل في الكلى، وأيضا مشاكل الكبد ، أو هذا الشخص يعاني من مشاكل في الأملاح بالجسم، ولذا يجب إجراؤه.

ويقوم بعض الأطباء بطلب إجراء تحليل البول خلال وقت الحمل، وقبل العمليات، وذلك للسيطرة علي أي مشاكل في الجسم، والحد من تعرضه لأي مشاكل صحية.



شروط تحليل البول

وهذا النوع من التحاليل لا يشترط أي شيء لإجرائه، فهو لا يحتاج إلي الصيام أو أي شيء، فقط عليك التبول في إناء نظيف ومعقم من قبل المعمل، وانتظار النتيجة.