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اطمن على نفسك.. تحليل عامل الروماتويد (RF) لتشخيص أمراض المناعة

السبت، 14 ديسمبر 2019 05:00 م
اطمن على نفسك.. تحليل عامل الروماتويد (RF) لتشخيص أمراض المناعة الروماتويد
كتبت فاطمة خليل

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اختبار عامل الروماتويد (RF) من الاختبارات الهامة التى تستخدم لتشخيص مرض التهاب المفاصل الروماتوي واضطرابات المناعة الذاتية، وفقاً لموقع Medlineplus.

ما هو اختبار عامل الروماتويدي (RF)؟

يقيس اختبار عامل الروماتويد (RF) مقدار عامل الروماتويد (RF) في دمك، والعوامل الروماتويدية هي بروتينات ينتجها الجهاز المناعي.

عادة، يهاجم الجهاز المناعي المواد المسببة للأمراض مثل الفيروسات والبكتيريا بينما تهاجم العوامل الروماتويدية المفاصل أو الغدد أو الخلايا الطبيعية الأخرى عن طريق الخطأ، وهو ما يسبب أمراض المناعة الذاتية.

غالبًا ما يستخدم اختبار RF للمساعدة في تشخيص التهاب المفاصل الروماتويدي  وهو نوع من اضطرابات المناعة الذاتية التي تسبب الألم والتورم وتصلب المفاصل.

 قد تكون عوامل الروماتويد علامة على اضطرابات المناعة الذاتية الأخرى، مثل التهاب المفاصل للأطفال، وبعض أنواع العدوى ، وبعض أنواع السرطان.

 

لماذا أحتاج إلى اختبار RF؟
 

قد تحتاج إلى اختبار RF إذا كان لديك أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي. وتشمل هذه:

-      ألم المفاصل.

-      تصلب المفاصل، وخاصة في الصباح.

-      تورم المفاصل.

-      إعياء وتعب.

-      حمى منخفضة.

 

نتائج تحليل عامل الروماتويد

إذا تم العثور على عامل الروماتويد في دمك ، فقد يشير إلى:

-التهاب المفاصل الروماتويدي.

-مرض آخر من أمراض المناعة الذاتية ، مثل مرض الذئبة ، متلازمة سجوجرن ، التهاب المفاصل للأحداث ، أو تصلب الجلد.

- العدوى ، مثل عدد كريات الدم البيضاء أو السل.

-بعض أنواع السرطان ، مثل سرطان الدم أو المايلوما المتعددة.

-حوالي 20 % من المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي لديهم عامل روماتويدي قليل أو معدوم في دمائهم، لذلك حتى لو كانت النتائج طبيعية ، فقد يطلب طبيبك المزيد من الاختبارات لتأكيد التشخيص أو استبعاده.

إذا لم تكن نتائجك طبيعية ، فهذا لا يعني بالضرورة أن لديك حالة طبية تحتاج إلى علاج. بعض الأشخاص الأصحاء لديهم عامل روماتويدي في دمائهم ، ولكن ليس من الواضح سبب ذلك.

 


تحليل

الروماتويد

التهاب المفاصل

امراض المناعه

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