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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:21 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.
 
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 13661 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1964 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 16186 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 5106 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% ليصل مستوى 527 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1383 نقطة.
 
 

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