ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام وسط تراجع "ارامكو"

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.68% رابحاً 56.04 نقطة ليغلق عند مستوى 8253.43 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.6% رابحاً 39.26 نقطة ليغلق عند مستوى 6599.60 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 243.3 مليون سهم بقيمة 6.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 173 شركة، فيما تراجعت 15 شركة.

وارتفع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.13%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.29%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.16%، تلاه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.08%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.04%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.61%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.59%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.35%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.24%، فقطاع المواد الأساسية بنسبة 1.18%.

وجاء سهم "أنعام القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.95%، ثم متلايف إيه أى جى العربى نسبة 9.91%، ثم جدوى ريت السعودية بنسبة 9.11%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.78% ثم ريدان بنسبة 2.52%، ثم مجموعة صافولا بنسبة 1.58%.