سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 08:36 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام وسط تراجع "ارامكو"

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 08:08 م
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام وسط تراجع "ارامكو" بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.68% رابحاً 56.04 نقطة ليغلق عند مستوى 8253.43 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.6% رابحاً 39.26 نقطة ليغلق عند مستوى 6599.60 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 243.3 مليون سهم بقيمة 6.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 173 شركة، فيما تراجعت 15 شركة. 
 
وارتفع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.13%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.29%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.16%، تلاه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.08%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.04%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.61%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.59%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.35%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.24%، فقطاع المواد الأساسية بنسبة 1.18%.
 
وجاء سهم "أنعام القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.95%، ثم متلايف إيه أى جى العربى نسبة 9.91%، ثم جدوى ريت السعودية بنسبة 9.11%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.78% ثم ريدان بنسبة 2.52%، ثم مجموعة صافولا بنسبة 1.58%.
 

سوق الاسهم السعودية

مؤشر تاسى

بورصة السعودية

اقتصاد السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل.. وتراجع سهم أرامكو

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:58 ص

ارتفاع الأسهم السعودية بنسبة 0.72% بالختام مدفوعة بصعود قطاع الطاقة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:45 م

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات مدفوعا بصعود قطاع الطاقة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:43 ص

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام مدفوعاً بقطاع الطاقة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:35 م

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:33 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مونتيرى ضد ليفربول.. الجالية المصرية تدعم محمد صلاح من مدرجات "خليفة الدولى"

مونتيرى ضد ليفربول.. الجالية المصرية تدعم محمد صلاح من مدرجات "خليفة الدولى"

عزل ترامب.. تراشق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول لائحة اتهام الرئيس الأمريكى.. نائب ديمقراطى: عرض أمننا القومي للخطر.. عضو جمهوري يدافع عن دونالد: لا نجد ما يرقى للتهم.. واقتراح بمد المناقشات لـ12 ساعة (صور)

عزل ترامب.. تراشق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول لائحة اتهام الرئيس الأمريكى.. نائب ديمقراطى: عرض أمننا القومي للخطر.. عضو جمهوري يدافع عن دونالد: لا نجد ما يرقى للتهم.. واقتراح بمد المناقشات لـ12 ساعة (صور)

مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية: حريصون على العلاقات الوثيقة مع أمريكا

مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية: حريصون على العلاقات الوثيقة مع أمريكا

الأتراك على مشانق الانتحار بسبب "الفقر".. و"أردوغان" ينفق ربع مليار دولار على مساجد الخارج.. برلمانى تركي: الشئون الدينية أنفقت 270 مليون دولار على مسجد موسكو وهيئة دينية فى أمريكا.. و306 ملايين ليرة لإنشاء ناد

الأتراك على مشانق الانتحار بسبب "الفقر".. و"أردوغان" ينفق ربع مليار دولار على مساجد الخارج.. برلمانى تركي: الشئون الدينية أنفقت 270 مليون دولار على مسجد موسكو وهيئة دينية فى أمريكا.. و306 ملايين ليرة لإنشاء ناد

عزل ترامب.. عضو جمهورى يطالب بـ12 ساعة لمناقشة لائحة التهم الموجهة للرئيس

عزل ترامب.. عضو جمهورى يطالب بـ12 ساعة لمناقشة لائحة التهم الموجهة للرئيس

سعد الحريرى: لن أكون المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

سعد الحريرى: لن أكون المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

النواب يحاصرون وزيرة الصحة.. طلبات إحاطة ساخنة حول استعدادات المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. برلمانيون يحذرون من تزايد استقالات الأطباء.. واقتراحات بإعادة فتح وإنشاء مدارس التمريض

النواب يحاصرون وزيرة الصحة.. طلبات إحاطة ساخنة حول استعدادات المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.. برلمانيون يحذرون من تزايد استقالات الأطباء.. واقتراحات بإعادة فتح وإنشاء مدارس التمريض

تأييد حكم المؤبد على قاض سابق بتهمة حيازة مخدرات

تأييد حكم المؤبد على قاض سابق بتهمة حيازة مخدرات

رئيس مدينة الأقصر يغرم شابا 200 جنيه عقوبة قطف وردة بكورنيش النيل

رئيس مدينة الأقصر يغرم شابا 200 جنيه عقوبة قطف وردة بكورنيش النيل

دار الإفتاء: رسم الحواجب المايكروبليدنج حلال والوشم حرام.. فيديو

دار الإفتاء: رسم الحواجب المايكروبليدنج حلال والوشم حرام.. فيديو

السياحة البريطانية تعود لشواطئ شرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات.. وصول أول رحلة من لندن غدا وعلى متنها 168 سائحا.. ومصادر: المطار جاهز لاستقبال الرحلات وعودة الطيران البريطانى دليل على الإنجاز الأمنى بمطارات مصر

السياحة البريطانية تعود لشواطئ شرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات.. وصول أول رحلة من لندن غدا وعلى متنها 168 سائحا.. ومصادر: المطار جاهز لاستقبال الرحلات وعودة الطيران البريطانى دليل على الإنجاز الأمنى بمطارات مصر

تفاصيل طعن "محمد العبار" على قرار إلزامه بشراء أسهم "أمريكانا" بمجلس الدولة

تفاصيل طعن "محمد العبار" على قرار إلزامه بشراء أسهم "أمريكانا" بمجلس الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة