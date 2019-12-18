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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل.. وتراجع سهم أرامكو

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:58 ص
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل.. وتراجع سهم أرامكو بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.35% رابحا 28.91 نقطة ليصل إلى مستوى 8226.30 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.22% خاسرا 80.36 نقطة ليصل إلى مستوى 6473.82 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 79.3 مليون سهم بقيمة 2.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 114 شركة، فيما تراجعت 31 شركة. 
 
وارتفع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.86%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.67%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.55%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.41%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.01%، ثم قطاعى النقل والسلع الرأسمالية بنسبة 0.83%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.80%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.67%، فقطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.57%.
 
وجاء سهم "متلايف إيه أى جى العربى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.91%، ثم جدوى ريت السعودية نسبة 9.91%، ثم وقت اللياقة بنسبة 6.28%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.99% ثم ريدان بنسبة 1.10%، ثم مجموعة صافولا بنسبة 1.10%.

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