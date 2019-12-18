اختتام فعالية تعريف جمعيات شمال سيناء بقانون العمل الأهلى

شمال سيناء - محمد حسين

اختتمت اليوم فعاليات تعريف جمعيات شمال سيناء وقيادات ادارات الجمعيات الأهلية بمديرية تضامن شمال سيناء على قانون العمل الأهلى 149 لسنة 2019، ونظمتها فى القاهرة إحدى الجمعيات الأهلية بشمال سيناء وبدأت الاثنين 16 ديسمبر الجارى .

واستهدفت ورشة العمل رؤساء إدارات قسم الجمعيات الأهلية بالإدارات الاجتماعية وموظفى إدارة الجمعيات بمديرية تضامن شمال سيناء ورؤساء مجالس ومدراء عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الفعالة بشمال سيناء .

وفى ختام الفعاليات سلمت سعدية محمد مدير مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء والدكتور بكر محمد سويلم مدير الجمعية المنظمة شهادات اتمام الدورة للمشاركين .

وشارك فى محاضرات وإدارة ورشات العمل كل من المستشار محمد عمر القمارى المستشار القانوني بوزارة التضامن، وخالد عبد المحسن مدير الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات بوزارة التضامن، وأيمن عقيل استشارى قانونى فى مجال العمل الأهلى، وتضمنت فى يومها الأول جلسات حول القوانين الحاكمة للعمل الأهلي، وتوفيق الأوضاع والتعريفات وتدريب عملي .

وفى اليوم الثانى جلسات تأسيس الجمعيات، وأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها، والجمعية العمومية ومجلس الإدارة وحل الجمعية وتدريب عملي، وجلسات تدريب فى اليوم الثالث، وتكريم المشاركين .

وقال الدكتور بكر محمد سويلم مدير الجمعية المنظمة لورشة العمل انه فى اطار دور الجمعية المجتمعي فى خدمة المجتمع المحلى القائمة للقيام بدورها على أكمل وجه وبناء قدراتها لتؤدى دورها وتحقق رسالتها إلى جانب جهود ودور الدولة تم تنظيم ورشة العمل بقانون تنظيم العمل الأهلى الجديد الذى صدر ويجرى العمل على اصدار لائحته التنفيذية تمهيدًا للعمل به .

وأضاف أن مؤسسات المجتمع بشمال سيناء ومن خلال ورشة العمل هذه تكون من اول مؤسسات العمل الاهلى بالمحافظات التى نظمت لها ورشة عمل تعريفية بالقانون بكل نواحيه

وقال إن تنظيم الورشة قررت الجمعية تنظيمها بناء على مطلب من رؤساء الجمعيات الاهلية ومدراء الإدارات المختصة بمديرية تضامن شمال سيناء والادارات التابعة لها.

وقال الدكتور خالد على زايد مدير البرامج والمشروعات بالجمعية ، انه تم الخروج بعدد من التوصيات سيتم موافاة وزارة التضامن بها لتوضع فى الاعتبار عند وضع لائحة تنفيذ القانون الجديد لتكون بذلك جمعيات شمال سيناء .

وأضاف أنه تم الاتفاق مع قيادات مديرية التضامن بشمال سيناء وإدارة الجمعيات على ان يتم تنظيم ندوات وورش عمل إضافية بشمال سيناء لتوضيح القانون الجديد لكافة قيادات واعضاءً الجمعيات والمؤسسات الأهلية.