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إصابة 3 طلاب فى حادث سير بمحافظة بنى سويف

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:30 م
إصابة 3 طلاب فى حادث سير بمحافظة بنى سويف إنقلاب دراجة - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أصيب 3 طلاب، فى حادث سير، وقع، اليوم، إثر انقلاب دراجة نارية، كانوا يستقلونها، بطريق قرية "طنسا" التابعة لمركز ببا، جنوب بنى سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى "العام سابقا" لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر انقلاب دراجة نارية، بطريق قرية "طنسا" التابعة لمركز ببا، جنوب المحافظة، نتج عنه إصابة 3 طلاب.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة كلاً من "ياسر محمد متولي، 16 سنة، طالب، بسحجات وكدمات بالجسم، وخالد بدوى فهمى، 17 سنة، طالب، بإشتباه كسر بعظمة الأنف وإشتباه مابعد الإرتجاج، واسماء مصطفى محمد، 16 سنة، طالبة"، بإشتباه مابعد الإرتجاج، جميعهم يقيمون قرية "البرانقة" بدائرة مركز ببا، جنوب بنى سويف.

ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى "العام سابقا" وتم إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية لهم، وجار إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.


بنى سويف

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