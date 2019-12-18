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"إستراتيجية مصر 2030 لتنمية الثروة السمكية" ندوة بكلية الطب بيطرى جامعة القناة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:59 م
"إستراتيجية مصر 2030 لتنمية الثروة السمكية" ندوة بكلية الطب بيطرى جامعة القناة جانب من الدورة
الإسماعيلية – جمال حراجى

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نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس، ندوة تحت عنوان "إستراتيجية مصر 2030 لتنمية الثروة السمكية"، برعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، والدكتور أحمد زكى حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بإشراف الدكتورة داليا منصور عميد الكلية، والدكتورة سعدية عبد القتاح وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور أحمد أنور وكيل الكلية للدراسات العليا.

حاضر فى الندوة الدكتور صلاح الدين مصلحى أستاذ ورئيس قسم الباثولوجى بالكلية وعميد معهد الإستزراع السمكى الأسبق، حيث تناول إستراتيجية مصر 2030 لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، من حيث المحاور والأهداف والمشاكل التى تواجه الثروة السمكية فى مصر والحلول التى يجب إتباعها للحصول على النتائج المرجوة فى عام 2030.

واستمع إلى المشاكل التى تواجه المستثمرين فى مجال الثروة السمكية.

والتوصيات التى خلصت لها الندوة وشملت على توفير بدائل للأعلاف مثل الطحالب، تقليل تكلفة المفرخات، عمل دراسة جيدة لتسويق المنتجات السمكية.

حضر الندوة عددا من رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، قسم طب الطيور والأرانب والتغذية والتغذية الإكلينيكية، والأدوية والباثولوجيا والحياة البرية وتربية ورعاية الأسماك، وتنمية الثروة الحيوانية والباثولوجيا الأكلينيكية والصحة وطب الحيوان، والرقابة الصحية على الألبان واللحوم والكيمياء الحيوية والأنسجة والخلية، ومن كليات الزراعة والعلوم ومعهد الاستزراع السمكى، والمعاهد البحثية ومستثمرى الأسماك والمفرخات وطلاب الدراسات العليا


الاسماعيلية

جامعة قناة السويس

ندوة استراتيجة مصر 2020

تنمية الثورة السمكية

رئيس جامعة قناة السويس

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