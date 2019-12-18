صور.. رئيس جامعة القناة تتفقد المستشفى الجامعى لانهاء مشروعات البنية التحتية

الإسماعيلية – السيد فلاح

قامت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، بجولة تفقدية داخل المستشفى الجامعى لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمستشفى للوقوف على مدى ما تم تنفيذه منها.

وكان فى استقبال رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور عادل حسن، مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور نادر النمر، نائب مدير عام المستشفيات الجامعية، ورافقها بالجولة المحاسب سمير النجار، أمين عام الجامعة وهدى فرج، أمين الجامعة المساعد.

وطالبت رئيس جامعة قناة السويس بضرورة سرعة الانتهاء من هذه الأعمال، وتضمنت الجولة متابعة مدخل عمليات الطوارئ والعناية المركزة وقسم الباطنة الذى يشهد أعمال التجديد والصيانة.

رئيس جامعة القناة تتفقد المستشفى الجامعي



رئيس جامعة القناة تتفقد المستشفى الجامعي

رئيس جامعة القناة تتفقد المستشفى الجامعي

رئيس جامعة القناة تتفقد المستشفى الجامعي

رئيس جامعة القناة تتفقد المستشفى الجامعي