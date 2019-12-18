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إخماد حريق فى مبنى سكنى بالفجيرة فى الإمارات وإخلاء 42 شقة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:03 ص
إخماد حريق فى مبنى سكنى بالفجيرة فى الإمارات وإخلاء 42 شقة قوات الدفاع المدنى بالإمارات
كتب محمد جمال

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تمكنت فرق الدفاع المدني بالفجيرة من إخماد حريق شب في بناية سكنية في منطقة الهلال مساء اليوم واندلع الحريق في مطبخ شقة في الطابق السابع. وسارعت الفرق بإخلاء 150 شخصا من 42 شقة وتأمين سلامتهم ومنع انتشار الدخان في أرجاء المكان حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

 

وتعود تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة العمليات في تمام الساعة 20:03 بلاغا بفيد بوجود حريق في بناية الخيل بمنطقة الهلال بالفجيرة، وعلى الفور تحركت فرق الإطفاء والإنقاذ لموقع الحريق حيث تم السيطرة على النيران وإخماده في وقت قياسي دون وقوع أية إصابات. حيث تعاملت فرق الإطفاء مع الحادث بكل احترافية ودقة عالية، للحيلولة دون انتشار الحريق.

 

 
وقال العقيد خالد ربيع الحمودي مدير إدارة الدفاع المدني الفجيرة بالإنابة إن فرق الدفاع المدني تحركت إلى موقع الحادث في منطقة الهلال حيث تمكن فريق الإطفاء من إخماد النيران، وتأمين سلامة قاطني البناية. مؤكدا على ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية في المباني واتباعها في مختلف المنشآت التجارية والمباني السكنية. وإخلاء المكان فور سماع صوت جرس الإنذار وعدم الانشغال بجمع الأغراض الشخصية.

 


الإمارات

الدفاع المدنى

الفجيرة

حريق

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