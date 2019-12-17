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بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربى 2019 تنطلق يوم الخميس المقبل.. صور

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:35 م
بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربى 2019 تنطلق يوم الخميس المقبل.. صور جانب من المؤتمر الصحفى
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت اللجنة العليا المنظمة لفعاليات النسخة الخامسة من بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي 2019، عن موعد بدء المنافسات وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 21 من ديسمبر الجارى، في الساحة المجاورة لقلعة الفجيرة ، بمشاركة ما يفوق 300 خيلا عربياً وبمشاركة كبيرة من الملاك، وذلك تحت رعاية الشيخ محمد بن حمد الشرقى ولى عهد الفجيرة.

جاء الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى قيم صباح الثلاثاء بالفجيرة، بحضور كل من سالم الزحمي المشرف العام للبطولة، ومحمد أحمد الحربي رئيس اللجنة المنظمة وعبدالعزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي، وعلي مصبح الكعبي مدير البطولة.

وفي كلمته خلال المؤتمر، قال سالم الزحمي مشرف عام البطولة: تتميز بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي برعاية ودعم  من الشيخ محمد بن حمد الشرقى ولى عهد الفجيرة، والذي يبدى اهتمام كبير بالخيل العربي، ورعاية متميزة للملاك المواطنين".

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وأكد الزحمي، بأن البطولة خلال خمس سنوات حققت نجاحات مبهرة بما شهدته من حضور قوي وتفاعل يزداد كل عام والصدى الواسع للبطولة تنظيمها، ونسعى أن تحقق هذه النسخة من البطولة أهدافها التي تعكس اهتمام ولى عهد الفجيرة بالرياضة بكافة مجالاتها، وأن تكون هذه البطولة من أبرز البطولات الوطنية التى تسهم فى رعاية جمال الخيل العربى الأصيل وأشاد بالدعم اللوجستى لجمعية الامارات للخيل العربى ولرعاة هذا الحدث والصحفيين على اهتمامهم ومتابعتهم للبطولة.

ومن جهته، أكد محمد أحمد الحرب رئيس اللجنة المنظمة، بأن جمعية الإمارات للخيل العربي عملت بجهد كبير لإخراج البطولة بالصورة التى تليق بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة التى تعد من أبرز الدول المهتمة بالخيول العربية الأصيلة، وأنها حرصت بأن تكون نسخة هذا العام متألقة ومشرفة وذات طابع مختلف وتميز، لافتاً إلى أنه انطلاقاً من دعم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، للملاك المواطنين، ورعاية الشيخ محمد بن حمد الشرقى ولى عهد الفجيرة وتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وإشراف الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس جمعية الامارات للخيول العربية، سوف تحقق النسخة الخامسة نجاحاً مبهر.

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وبدوره ثمن عبدالعزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي، دور جمعية الإمارات للخيول العربية في إحداث نقلة نوعية في تنمية مسابقات جمال الخيل العربي بفضل توجيهات ودعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، خاصةً، وأن الجمعية توفر كل متطلبات الملاك والمربين لتشجيعهم على تطوير إنتاجهم، ولفت المرازيق إلى الاهتمام والدعم اللامحدود الذي يوليه الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، للفروسية في الدولة، واهتمامهم الخاص بالملاك والمربين المواطنين.

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من ناحية أخرى، وجه مدير عام البطولة علي مصبح الكعبي، الشكر الجزيل للشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على رعايته لهذه البطولة، ودعمه لكافة الرياضات في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات، إلى جانب جهود جمعية الخيول العربية لتذليل المعوقات و توفير التجهيزات الفنية الازمة لهذا الحدث، مؤكداً الجاهزية التامة والجهد المبذول لإخراج النسخة الرابعة من البطولة بأفضل صورة، وبما يتناسب مع دعم الشيوخ واهتمامهم بالخيل العربي الأصيل، مضيفاً، أن البطولة ستقدم جوائز متنوعة تشمل الفئات المشاركة لدعم الفائزين وتحفيزهم وتطوير إنتاجهم.

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