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أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. البطاطس تبدأ من 3 جنيهات

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:59 ص
أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. البطاطس تبدأ من 3 جنيهات سوق الخضار
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 18-12-2019 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة في سوق العبور للجملة.
 
واستقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5-3.5جنيها، سجلت أسعار البطاطس بين 3-6 جنيهات، فيما استقرت  أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 4-6 ، وسعر كيلو البصل 5-7جنيه، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3جنيه، بينما تراوح سعر الكوسة 5-8 جنيهات للكيلو، والخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 4-5 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.
 
الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30-50%.
 

اسعار الخضروات

اسعار الخضار

سوق العبور

اسعار سوق العبور

أخبار اقتصاد

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