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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:47 م
خالد صلاح
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وكالة: روسيا ستورد 100 ألف طن من الحبوب فى صورة مساعدات إنسانية لسوريا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:22 م
وكالة: روسيا ستورد 100 ألف طن من الحبوب فى صورة مساعدات إنسانية لسوريا حبوب
رويترز

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نقلت وكالة أنباء روسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف قوله اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستزود سوريا بحبوب قدرها 100 ألف طن كمساعدة إنسانية.

وقال بوريسوف إن الإمدادات ستبدأ بحلول نهاية ديسمبر، وفقا لما ذكرته إنترفاكس.

 

 


سوريا

نائب رئيس الوزراء الروسي

يوري بوريسوف

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