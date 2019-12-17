وكالة: روسيا ستورد 100 ألف طن من الحبوب فى صورة مساعدات إنسانية لسوريا

رويترز

نقلت وكالة أنباء روسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف قوله اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستزود سوريا بحبوب قدرها 100 ألف طن كمساعدة إنسانية.

وقال بوريسوف إن الإمدادات ستبدأ بحلول نهاية ديسمبر، وفقا لما ذكرته إنترفاكس.