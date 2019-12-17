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وزير التنمية المحلية يشهد استلام الدفعة الثانية من أتوبيسات الغاز الطبيعى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:12 ص
وزير التنمية المحلية يشهد استلام الدفعة الثانية من أتوبيسات الغاز الطبيعى وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة خلال استلام الأتوبيسات الجديدة
كتب على عبد الرحمن – سيد الخلفاوى

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شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم الثلاثاء، استلام الدفعة الثانية من الاتوبيسات صديقة البيئة والتى تعمل بالغاز الطبيعى وعددها 20 أتوبيساً من إجمالى 121 اتوبيساً تعاقدت عليها هيئة النقل العام وبذلك يصبح عدد الاتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى 30 أتوبيساً جديداً.

واستقل وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة أحد اتوبيسات هيئة النقل العام التى تعمل بالطاقة الكهربائية فى جولة بشوارع القاهرة لتجربة الاتوبيس الجديد الذى تعمل هيئة النقل العام على إدخاله للعمل ضمن خطة تطوير الهيئة والحفاظ على البيئة من التلوث.

حضر الاحتفال اللواء على رزق رئيس هيئة النقل العام، وقيادات وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة.

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التنمية المحلية

محافظ القاهرة

اتوبيسات بالكهرباء

اتوبيسات بالغاز الطبيعى

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