وزير التنمية المحلية يشهد استلام الدفعة الثانية من أتوبيسات الغاز الطبيعى

كتب على عبد الرحمن – سيد الخلفاوى

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم الثلاثاء، استلام الدفعة الثانية من الاتوبيسات صديقة البيئة والتى تعمل بالغاز الطبيعى وعددها 20 أتوبيساً من إجمالى 121 اتوبيساً تعاقدت عليها هيئة النقل العام وبذلك يصبح عدد الاتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى 30 أتوبيساً جديداً.

واستقل وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة أحد اتوبيسات هيئة النقل العام التى تعمل بالطاقة الكهربائية فى جولة بشوارع القاهرة لتجربة الاتوبيس الجديد الذى تعمل هيئة النقل العام على إدخاله للعمل ضمن خطة تطوير الهيئة والحفاظ على البيئة من التلوث.

حضر الاحتفال اللواء على رزق رئيس هيئة النقل العام، وقيادات وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة.