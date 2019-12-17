موجز أخبار اقتصاد .. الدولار يواصل انخفاضه وارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة 1.66%

كتبت ريهام الباشا

شهد الساحة الاقتصادية عددا من الاخبار المحلية والتى رصدها اليوم السابع على مدار اليوم الثلاثاء 17-12-2019 ومن أهمها اعلان وزارة المالية عن مليار و633 مليون جنيه إجمالى الرسوم والغرامات المستحقة بالجمارك، ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.66% بختام التعاملات ، سعر الدولار .. يواصل انخفاضه أمام الجنيه المصرى ، أسعار الذهب فى مصر .

المالية: مليار و633 مليون جنيه إجمالى الرسوم والغرامات المستحقة بالجمارك

الإسكان: فتح باب الترشح لعضوية مجالس أمناء مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشروق

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

وزيرة التخطيط: قضايا اليوم تتطلب اتحاد شباب العالم ومشاركتهم لفكر ورؤى موحدة

الرقابة المالية توافق على أول برنامج لطرح سندات قصيرة الأجل لإحدى شركات السمسرة

وزيرة السياحة تناقش مع أكبر منظم رحلات ألمانية خططه لزيادة الحركة السياحية إلى مصر

وزارة الاستثمار تطرح 225 مشروعا بالمنطقة الاستثمارية بالصف بدء من اليوم

فيديو.. سحر نصر: تم تعديل القانون لإعادة تدقيق حساب الاستثمار الأجنبى المباشر

اتحاد الصناعات: 2600 شركة ترغب بالاشتراك فى مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.66% بختام التعاملات

الجنيه يرتفع أكثر من 11% مقابل الدولار فى 2019

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-12-2019 يواصل انخفاضه أمام الجنيه المصرى

انخفاض أسعار العملات اليوم الثلاثاء 17-12-2019

أسعار الذهب اليوم 17-12-2019 فى مصر