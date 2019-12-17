منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية.. تعرف على أبرز التوصيات

أيمن رمضان - أحمد عبد الرحمن - عامر مصطفى - محمد شرقاوى

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، إن ضمن توصيات منتدى شاب العالم، قيام الأكاديمية الوطنية لوضع الآليات التنفيذية لإطلاق البرنامج الرئاسى لتدريب الشباب الأورومتوسطى على القيادة .

وأضافت خلال كلمتها بختام منتدى شباب العالم، أن التوصيات تتضمن أيضاً الدعوة لمبادرة تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقى 2012، لخلق مليون وظيفة .

وتابعت التوصيات تتضمن أيضاً:

- إطلاق مبادرة بحثية للجامعات الإفريقية للتركيز على مختلف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودراسة سبل الاستفادة منها لدعم القارة.

- الدعوة الأمم المتحدة لتبنى برتوكول دولى لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر عبر التواصل الاجتماعى.

- الدعوة للإطلاق مبادرة وطنية لمكافحة القرصنة الرقمية.

- الدعوة لإطلاق مبادرة أفريقيا للتحول الرقمى.

- إطلاق مبادرة أفريقيا لمكافحة القرصنة الرقيمة.

- إطلاق مبادرة عالمية كمنصة لاحتضان ابداعات منتدى الشباب عبر إقامة معرض رسمى حى يعمل من خلاله الفنانون على تجسيد الهوية الخاصة لبلادهم المختلفة والقيام بأعمال تشكيل.

- إنشاء مراكز لتبادر المعلومات بين الدول ودعوة المؤسسات التعليمية والمالية والاقتصادية لدعم المبتكرين حول العالم.

- الدعوة لإنشاء اللجنة الأورومتوسطية لمكافحة الكراهية على الفضاء السبرانى.

وأختتم حديثها، قائلة: وأخيرا، منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية، وإن يكون مشاركوه دائما سفراء حب لكل دول العالم وتحية من القلب لكل الممتنين فى كل من تمكنا من الحضور، ولكل من حاولوا ولم تحالفهم الفرصة.