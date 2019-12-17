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منتدى شباب العالم يدعو لإنشاء لجنة أورومتوسطية لمكافحة الكراهية بالفضاء السبرانى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:30 م
منتدى شباب العالم يدعو لإنشاء لجنة أورومتوسطية لمكافحة الكراهية بالفضاء السبرانى الدكتورة رشا راغب
كتب أيمن رمضان

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قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، أن من ضمن توصيات منتدى شباب العالم الدعوة لإنشاء اللجنة الأورومتوسطية لمكافحة الكراهية على الفضاء السبرانى.


منتدى شباب العالم

اخبار مصر

الرئيس السيسى

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