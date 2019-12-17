منتدى شباب العالم يدعو لإنشاء لجنة أورومتوسطية لمكافحة الكراهية بالفضاء السبرانى

كتب أيمن رمضان

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، أن من ضمن توصيات منتدى شباب العالم الدعوة لإنشاء اللجنة الأورومتوسطية لمكافحة الكراهية على الفضاء السبرانى.