سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مقتل شاب بالدقهلية على يد مجهولين وسرقة دراجته النارية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:34 ص
مقتل شاب بالدقهلية على يد مجهولين وسرقة دراجته النارية جثه - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شاب بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، مصرعه على يد مجهولين، حال إيقافة وسرقته بالإكراه، أثناء استقلاله دراجه ناريه خاصة به .

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهليه، إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شربين بوصول شاب مصاب بجرح نافذ فى القلب أدى إلى وفاته فى الحال. 

على الفور انتقل الرائد محمد الأرضى رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاه "عمر على ابو الفتوح" 14 سنه، مقيم بعزبه 12 التابعه للوحده المحليه بكفر الأطرش، التابعه لدائرة المركز، نتيجه قيام مجهولين بالسطو المسلح عليه وطعنه، وقاموا بسرقه الدراجه الناريه الخاصه به، حال عودته إلى المنزل.

تم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثمان إلى مشرحه مستشفى شربين العام، تحت تصرف النيابه وجارى تحرير محضر بالواقعه، و العرض على النيابه العامه لمباشره التحقيقات.

 

 


الدقهلية

مقتل شاب

مدير امن الدقهلية

مستشفي شربين العام

مقتل شاب وسرقتة دراجته النارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"من الكواليس".. اعرف ماذا قال شهود الإثبات عن تفجير مديرية أمن الدقهلية؟

السبت، 01 يونيو 2019 08:00 ص

مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية يتفقدان تأمين سير لجان الاستفتاء

السبت، 20 أبريل 2019 04:23 م

مديرية أمن الدقهلية تصطحب أطفال دور الأيتام فى جولة على المنشآت الشرطية

الخميس، 18 أكتوبر 2018 12:27 م

مدير أمن الدقهلية يفتتح معرض مستلزمات المدارس بميت سلسيل

الثلاثاء، 11 سبتمبر 2018 12:25 م

مدير أمن الدقهلية يفتتح معرض المستلزمات الدراسية بالمنصورة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 02:09 ص

مديرية أمن الدقهلية تنفى محاولة انتحار والد طفلى الدقهلية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

مناورات بحرية روسية - سورية فى البحر الأبيض المتوسط

مناورات بحرية روسية - سورية فى البحر الأبيض المتوسط

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

أستون فيلا يواجه "شباب" ليفربول فى ربع نهائي كأس الرابطة

أستون فيلا يواجه "شباب" ليفربول فى ربع نهائي كأس الرابطة

بيراميدز "الجريح" يستدرج الجونة فى الظهور الأول لـ رضا شحاتة

بيراميدز "الجريح" يستدرج الجونة فى الظهور الأول لـ رضا شحاتة

صور.. أحدث تقاليع موضة الجوارب فى 2020.. الترتر والورود أبرزها

صور.. أحدث تقاليع موضة الجوارب فى 2020.. الترتر والورود أبرزها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة