مقتل شاب بالدقهلية على يد مجهولين وسرقة دراجته النارية

الدقهلية - شريف الديب

لقى شاب بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، مصرعه على يد مجهولين، حال إيقافة وسرقته بالإكراه، أثناء استقلاله دراجه ناريه خاصة به .

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهليه، إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شربين بوصول شاب مصاب بجرح نافذ فى القلب أدى إلى وفاته فى الحال.

على الفور انتقل الرائد محمد الأرضى رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاه "عمر على ابو الفتوح" 14 سنه، مقيم بعزبه 12 التابعه للوحده المحليه بكفر الأطرش، التابعه لدائرة المركز، نتيجه قيام مجهولين بالسطو المسلح عليه وطعنه، وقاموا بسرقه الدراجه الناريه الخاصه به، حال عودته إلى المنزل.

تم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثمان إلى مشرحه مستشفى شربين العام، تحت تصرف النيابه وجارى تحرير محضر بالواقعه، و العرض على النيابه العامه لمباشره التحقيقات.