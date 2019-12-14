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تعرف على عقوبة عاطل متهم بالنصب على المواطنين عبر "واتس أب" بالدقهلية

السبت، 14 ديسمبر 2019 01:00 ص
تعرف على عقوبة عاطل متهم بالنصب على المواطنين عبر "واتس أب" بالدقهلية حبس - أرشيفية
كتب سليم على

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نجحت الأجهزة الأمنية، بـ

مديرية أمن الدقهلية

، فى ضبط متهم بالنصب على المواطنين عبر تطبيق "واتس أب".

وتلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بلاغ من شخصين، يفيد بتضررهما من أحد الأشخاص تواصل معهما من خلال تطبيق "واتس آب"، وإيهامهما بتقديم عروض لبيع أجهزة كهربائية وألعاب وفى سبيل ذلك قاما بتحويل مبالغ مالية إليه ولم يقم بتنفيذ الاتفاق.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم، حيث يواجه المتهم فى تلك الواقعة  تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح. 

وأوضح قانون العقوبات أن عقوبة النصب والاحتيال تتراوح ما بين شهر وحتى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، كما أن عقوبة الشروع فى النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.


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النصب على المواطنين

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جرائم النصب

الاموال العامة

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