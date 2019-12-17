سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 أخرين فى إنقلاب سيارة على "الصحراوى الشرقى" بسوهاج

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:56 م
مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 أخرين فى إنقلاب سيارة على "الصحراوى الشرقى" بسوهاج حادث - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم، منذ قليل، عند نقطة الكيلو 25 إتجاه محافظة سوهاج انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق قادمة من القاهرة يستقلها 15 راكبًا، ونتيجة الإنفجار الإطار الأمامى للسيارة حدث إختلال في عجلة القيادة وسقوطها بمنحدر شديد الخطورة على الطريق، مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 9 من مستقلى السيارة.
 
كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود متوفين ومصابين.
 
وأنتقل قوات الإنقاذ البرى وقوات إدارة المرور وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى وقادها العميد أحمد فجر وكيل الإدارة والرائد إبراهيم صقر معاون أول مباحث مركز شرطة أخميم أنه أثناء سير السيارة رقم 3242 هـ ق ب، على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة المركز، ونتيجة إختلال عجلة القيادة بيد السائق عقب إنفجار الإطار الأمامى للسيارة أنحرفت السيارة عن مسارها وسقطت بمنحدر شديد الخطورة نتج عن ذلك إصابة 9 أشخاص ووفاة 6 من مستقلى السيارة .
 
وتم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ البرى وتم إستخراج الجثث والمصابين وتوزيع المصابين على المستشفيات المختلفة وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 

سوهاج

مديرية امن سوهاج

الطريق الصحراوى الشرقى

اخميم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جنايات سوهاج تحيل أوراق 4 متهمين خطفوا طفلا وقتلوه بالحجارة للمفتى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:13 م

السجن 15 سنة لمزارع وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:47 م

إزالة التعديات على مساحة 13 ألف 363 متر ضمن الموجه 14 بسوهاج

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:42 م

نيابة سوهاج تجدد حبس 2 من عناصر الإخوان 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:54 م

وفاة ربة منزل وابنها وإصابة نجلها الثانى فى حادث تصادم فى جرجا بسوهاج

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد إمام وأمينة خليل بـ"البارشوت" في كواليس فيلم لص بغداد

محمد إمام وأمينة خليل بـ"البارشوت" في كواليس فيلم لص بغداد

أحمد السقا من كواليس فيلم العنكبوت: "خلص الكلام".. وغادة عبد الرزاق أول المهنئين

أحمد السقا من كواليس فيلم العنكبوت: "خلص الكلام".. وغادة عبد الرزاق أول المهنئين

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: إجراء 15 ألف جراحة عظام ضمن مشروع قوائم الانتظار

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: إجراء 15 ألف جراحة عظام ضمن مشروع قوائم الانتظار

الصحف المصرية.. مصر خارج ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب.. السيسى بمنتدى الشباب: أنا مسالم جدا وعندما يفرض علينا القتال سأكون مقاتلا شرسا.. الجنيه يتعافى بقوة ويحقق 11% مكاسب ضد الدولار

الصحف المصرية.. مصر خارج ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب.. السيسى بمنتدى الشباب: أنا مسالم جدا وعندما يفرض علينا القتال سأكون مقاتلا شرسا.. الجنيه يتعافى بقوة ويحقق 11% مكاسب ضد الدولار

الرئيس السيسى يعلن خطة لتعزيز السلام عالميا وتنمية أفريقيا ودول المتوسط

الرئيس السيسى يعلن خطة لتعزيز السلام عالميا وتنمية أفريقيا ودول المتوسط

الرئيس السيسى لقادة العالم: اعطوا الشباب مفاتيح القيادة.. فلا مستقبل بغيرهم

الرئيس السيسى لقادة العالم: اعطوا الشباب مفاتيح القيادة.. فلا مستقبل بغيرهم

وفاة شقيقة مرتضى منصور والجنازة غداً في "بشالوش"

وفاة شقيقة مرتضى منصور والجنازة غداً في "بشالوش"

السيسي يكرم هندية وطفلا مصابا بالتوحد عمل على مشروع للذكاء الاصطناعى

السيسي يكرم هندية وطفلا مصابا بالتوحد عمل على مشروع للذكاء الاصطناعى

الرئيس السيسي يكرم عددا من نماذج الشباب المتميزة فى مجالات مختلفة

الرئيس السيسي يكرم عددا من نماذج الشباب المتميزة فى مجالات مختلفة

توصيات منتدى شباب العالم: مكافحة القرصنة الرقمية وخطاب الكراهية والتطرف.. تدريب الشباب الأورومتوسطى على القيادة.. تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقى لخلق مليون وظيفة.. وتدريب شباب القارة لخلق ثورة صناعية.. فيديو

توصيات منتدى شباب العالم: مكافحة القرصنة الرقمية وخطاب الكراهية والتطرف.. تدريب الشباب الأورومتوسطى على القيادة.. تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقى لخلق مليون وظيفة.. وتدريب شباب القارة لخلق ثورة صناعية.. فيديو

انتصار السيسى تلتقي "حليمة ادن" وتهنئها بنجاحها فى كسر حواجز الظروف

انتصار السيسى تلتقي "حليمة ادن" وتهنئها بنجاحها فى كسر حواجز الظروف

أزمة فندق شيراتون الغردقة تضع محافظ البحر الأحمر فى أول اختبار أمام البرلمان.. لجنة الإدارة المحلية تستدعى المحافظ لمعرفة تطورات حل المشكلة فى إطار التوصيات.. ومصطفى بكرى يسأل عن مصير 11 مليار جنيه مهدرة

أزمة فندق شيراتون الغردقة تضع محافظ البحر الأحمر فى أول اختبار أمام البرلمان.. لجنة الإدارة المحلية تستدعى المحافظ لمعرفة تطورات حل المشكلة فى إطار التوصيات.. ومصطفى بكرى يسأل عن مصير 11 مليار جنيه مهدرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة