مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 أخرين فى إنقلاب سيارة على "الصحراوى الشرقى" بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم، منذ قليل، عند نقطة الكيلو 25 إتجاه محافظة سوهاج انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق قادمة من القاهرة يستقلها 15 راكبًا، ونتيجة الإنفجار الإطار الأمامى للسيارة حدث إختلال في عجلة القيادة وسقوطها بمنحدر شديد الخطورة على الطريق، مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 9 من مستقلى السيارة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود متوفين ومصابين.

وأنتقل قوات الإنقاذ البرى وقوات إدارة المرور وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى وقادها العميد أحمد فجر وكيل الإدارة والرائد إبراهيم صقر معاون أول مباحث مركز شرطة أخميم أنه أثناء سير السيارة رقم 3242 هـ ق ب، على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة المركز، ونتيجة إختلال عجلة القيادة بيد السائق عقب إنفجار الإطار الأمامى للسيارة أنحرفت السيارة عن مسارها وسقطت بمنحدر شديد الخطورة نتج عن ذلك إصابة 9 أشخاص ووفاة 6 من مستقلى السيارة .

وتم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ البرى وتم إستخراج الجثث والمصابين وتوزيع المصابين على المستشفيات المختلفة وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.