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محافظ القاهرة: باقى أتوبيسات الغاز المتعاقد عليها مكيفة وتخدم المعاقين

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:29 م
محافظ القاهرة: باقى أتوبيسات الغاز المتعاقد عليها مكيفة وتخدم المعاقين محافظ القاهرة خلال احتفالية تسلم 20 أتوبيسا جديدا يعمل بالغاز الطبيعى
كتب ـ سيد الخلفاوى - تصوير كريم عبد العزيز

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أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الأتوبيسات الغاز التى سيتم تصنيعها فى الفترة القادمة، وعددها 30 أتوبيسا باقى الدفعة المتعاقد عليها مع الشركة المصنعة بمصر، ستكون مكيفة، مشيرا إلى أنه أكد على رئيس الشركة المصنعة ورئيس هيئة النقل العام بأن الدفعات الباقية المتعاقد عليها يجب أن تكون مكيفة وتراعي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة .
 
وأضاف المحافظ خلال إحتفالية المحافظة اليوم بتسلم 20 أتوبيسا جديدا يعمل بالغاز الطبيعى، أنه سيتم استلام باقى الدفعة البالغ عددها 121 أتوبيسا خلال 3 شهور تقريبا، وذلك ضمن خطة تطوير أسطول هيئة النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء.
 
من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه تم توقيع بروتوكول بين وزارة الانتاج الحربي وشركة فوتن الصينية لتصنيع الأتوبيس بالكامل فى مصر، مشيرا الى أن  الدفعة الجديدة من الاتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي تأتى فى اطار خطة المحافظة والحكومة فى دعم منظومة النقل العام وتحديث أسطول الهيئة من أجل القضاء على ظاهرة الازدحام، مما يساهم فى تخفيف الضغط المرورى بشوارع العاصمة، وتوفير أفضل خدمة لراحة مواطنى القاهرة الكبرى، وخاصة فئة محدودى الدخل بحيث يشعر بالمردود الإيجابى لهذا التحديث خلال تنقله وممارسة أنشطته اليومية .
 
 


 

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القاهرة

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