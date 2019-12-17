محافظ الدقهلية: لا مساس بحدائق أهالينا وسنعمل على تطويرها

وتفقد محافظ الدقهلية حديقة شجرة الدر للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة فيها للمواطنين، وأكد أنه لا مساس بالحدائق كما سيعمل على تطويرها.

ووافق محافظ الدقهلية على بحث عقد بروتوكول تعاون بين مركز التدريب التابع للمحافظة ومركز تدريب نادي الحوار وتبادل عقد الدورات في قاعات الجانبين وتبادل الكوادر البشرية.

وتفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قطعة أرض فضاء بشارع المشاية أملاك دولة وقرر إقامة فندق للمحافظة عليها يعود دخله لخزينة المحافظة، لإقامة وتطوير المشروعات الخدمية.

وخلال جولة محافظ الدقهلية، شاهد خيمة بجوار سور نادي جزيرة الورد وتحقق من الأمر وتبين آنها لشخص بلا مأوى ووجه على الفور لوكيل التضامن الاجتماعى بإيداعه إحدى مؤسسات التضامن.