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محافظ الدقهلية: لا مساس بحدائق أهالينا وسنعمل على تطويرها

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:01 ص
محافظ الدقهلية: لا مساس بحدائق أهالينا وسنعمل على تطويرها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مساء اليوم، نادى جزيرة الورد ونادى الحوار، للتعرف على الإمكانيات المتوفرة فيهما وتلبيتهما لاحتياجات المواطنين. 

وتفقد محافظ الدقهلية حديقة شجرة الدر للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة فيها للمواطنين، وأكد أنه لا مساس بالحدائق كما سيعمل على تطويرها. 
 
ووافق محافظ الدقهلية على بحث عقد بروتوكول تعاون بين مركز التدريب التابع للمحافظة ومركز تدريب نادي الحوار وتبادل عقد الدورات في قاعات الجانبين وتبادل الكوادر البشرية.
 
وتفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قطعة أرض فضاء بشارع المشاية أملاك دولة وقرر إقامة فندق للمحافظة عليها يعود دخله لخزينة المحافظة، لإقامة وتطوير المشروعات الخدمية.
 
وخلال جولة محافظ الدقهلية، شاهد خيمة بجوار سور نادي جزيرة الورد وتحقق من الأمر وتبين آنها لشخص بلا مأوى ووجه على الفور لوكيل التضامن الاجتماعى بإيداعه إحدى مؤسسات التضامن.

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

نادي الجزيرة والحوار

فندق للمحافظة

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