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صور.. محافظ الدقهلية يعد عمال ومشرفى وسائقى النظافة بحل مشكلاتهم

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:17 ص
صور.. محافظ الدقهلية يعد عمال ومشرفى وسائقى النظافة بحل مشكلاتهم محافظ الدقهلية وأحد عمال النظافة
كتب فريق المحافظات

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التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم مع عمال ومشرفى وسائقى منظومة النظافة بحى شرق وغرب المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية على أن العمال هم العمود الفقرى للعمل فى كل القطاعات ونحمل لهم كل التقدير والاحترام على جهودهم المتميزة وخاصة العاملين فى منظومة النظافة التى يجملون لنا الحياة

وطلب محافظ الدقهلية من العاملين بمنظومة النظافة أن يبذلوا الجهود التى تجعل الدقهلية فى المرتبة الأولى فى مستوى النظافة ليس فى الشوارع الرئيسية وحسب بل والفرعية لتليق بكم وبأهلها

ووعد محافظ الدقهلية العاملين فى منظومة النظافة بحل كافة مشكلاتهم، وتوفير يونيفورم موحد لهم و كافة المعدات والصناديق اللازمة، وصرف مكافأة لجميع العاملين بمنظومة النظافة.

 

محافظ الدقهلية يلتقى عمال النظافة (3)
محافظ الدقهلية يلتقى عمال النظافة 

 

محافظ الدقهلية يلتقى عمال النظافة (4)
محافظ الدقهلية يلتقى عمال النظافة 

 

محافظ الدقهلية يلتقى عمال النظافة (5)
محافظ الدقهلية يلتقى عمال النظافة

 

محافظ الدقهلية يلتقى عمال النظافة (6)
محافظ الدقهلية يلتقى عمال النظافة

 

محافظ الدقهلية يلتقى عمال النظافة (1)
محافظ الدقهلية يلتقى عمال النظافة

 


الدقهلية

عمال النظافة

مشكلة النظافة

حى غرب المنصورة

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