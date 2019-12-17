محافظ الدقهلية: تشكيل لجنة لتحديد احتياجات مكتب صحة قولنجيل وإعادة تشغيله

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتشكيل لجنة تضم الصحة، وإدارة التفتيش، والمتابعة بالمحافظة، للمعاينة على الطبيعة لمكتب صحة قولنجيل القديم، التابع لحي شرق المنصورة، لتحديد الاحتياجات اللازمة لإعادة فتحه مرة أخرى تيسيرا على المواطنين في تقديم خدمات تسجيل المواليد والوفيات والتطعيمات.

ووجه محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة نبروه ومدير إدارة البيئة بالمحافظة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه إحدى شركات الاتصالات لتقنين أوضعها بترخيص البرج الخاص بها بقرية الطيبة خلال أسبوعين، وفي حالة عدم تقنين الأوضاع يتم إزالة البرج فورا.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.