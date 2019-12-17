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محافظ الدقهلية: التنسيق مع "التخطيط العمرانى" لتحديد المخطط التفصيلى لجميع المناطق

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:12 م
محافظ الدقهلية: التنسيق مع "التخطيط العمرانى" لتحديد المخطط التفصيلى لجميع المناطق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لتحديد المخطط التفصيلى لجميع المناطق فى المحافظة.

 

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة الاسراع فى الانتهاء من المخططات التفصيلية لكافة المراكز والمدن والقرى على مستوى المحافظة تيسيرا على المواطنين لمعرفة الوضع القانونى لأراضيهم لمن يريد البناء.

 

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه لن يقبل تعطيل مصالح الناس بسبب تكاسل او إهمال او تقصير مسئول.

 

جاء قرار محافظ الدقهلية خلال اللقاء الأسبوعى للمواطنين الذى عقده صباح اليوم وردا على شكوى مواطن من قرية نقيطة مركز المنصورة يتضرر فيها من عدم امكان استخراج رخصة بناء بسبب عدم الانتهاء من المخطط التفصيلي.

 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

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