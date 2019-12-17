محافظ الجيزة: لا مكان داخل المحافظة لأى مسئول متراخى أو مقصر فى أداء عمله

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، أنه لا مكان داخل المحافظة لأى مسئول متراخى أو مقصر فى أداء عمله ومباشرة مهامه ومسؤلياته وأن الاستبعاد والمحاسبة الحازمة هى جزاء أى مسئول يتهاون فى العمل.

جاء ذلك خلال جولة لمحافظ الجيزة استجابة لشكوى مواطن من وجود كسر بماسورة مياه بشارع المستشفى بحى الطالبية وذلك أثناء أعمال الحفر بالشارع لتوصيل الغاز وتحويل المرافق ما يتسبب فى صعوبة حركة سير المواطنين والمركبات بالشارع .

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن المحافظ، فور ورود شكوى المواطن توجه على الفور لمحل الشكوى لرصد الموقف ميدانيا حيث تبين أن الشارع بحالة أسوء مما جاء فى شكوى المواطن واستدعى محافظ الجيزة رئيس حى الطالبية وأجهزة المرافق للوقوف على أسباب وصول الشارع لتلك الحالة كما التقى المحافظ بعدد من الأهالى المقيمين بالشارع واستمع منهم عن مدة كسر ماسورة المياه ومعاناتهم مع أعمال الحفر، موجهاً إنذار شديد اللهجة لرئيس الحى الطالبية وأجهزة المرافق برفع كفاءة الشارع وتمهيده خلال أسبوع على الأكثر.

وتواصل المحافظ مع رئيس شركة مياه الشرب لسرعة الانتهاء من إصلاح الماسورة المكسورة ومحاسبة المقصرين وكلف مديرية الطرق بمراجعة حالة الرصف بالشارع، ووجه بمراجعة وفحص تراخيص الحفر الجارية بالشارع والتأكد منها والتنبيه بسرعة الانتهاء من الأعمال الصادر لها تصريح.

كما شدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز الصادر لهم تصاريح بحفر الشوارع بنطاقهم بالمتابعة اليومية والمستمرة للتأكد من الالتزام بالمدة الزمنية المحددة فى التصاريح وعدم تجاوزها مع عدم منح تراخيص الحفر بدون توافر معيارى المتابعة والردع.