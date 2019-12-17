محافظ الإسماعيلية يوجه بإعداد خطة لتطوير شارع السلطان حسين

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

قام اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد ووائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ومحمد على، رئيس حى أول ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة بجولة ميدانية بعد منتصف الليل بشارع السلطان حسين بحى أول والذى يعتبر أحد أهم معالم الإسماعيلية.

وتفقد محافظ الإسماعيلية ومرافقوه من القيادات الشارع مترجلين بداية من نفق الممر وحتى تقاطع شارع محمد على وذلك لمعاينة الشارع على الطبيعة.

وأعطى "بشارة"، توجيهات بسرعة إعداد خطة وبرنامج زمنى محدد لبدء تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع وتهذيب الأشجار ورفع المستوى الجمالي والحضارى للمنطقة بالكامل.

وخلال الجولة التقى محافظ الإسماعيلية بعدد من المواطنين واستمتع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وأكد للجميع أن المحافظة سوف تشهد خلال الفترة القادمة تطورًا ملحوظًا فى مستوى التجميل والتطوير ومنظومة النظافة العامة بما يليق باسم الإسماعيلية وشعبها العريق، لتظل مدينة الرقى والجمال وقبلة الزائرين.