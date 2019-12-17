محافظ أسوان: تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية للعام الحالى 224,9 مليون جنيه

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، أن معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالى 2019/2020 بإجمالى 224,9 مليون جنيه والتى وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 43 %، مكلفا بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ونهوها قبل المواعيد المحددة معها حتى يتم الإستفادة الكاملة من الإعتماد المالى المخصص للمحافظة قبل إنتهاء السنة المالية.

جاء ذلك خلال أول إجتماع للمجلس التنفيذى بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد واللواء أيمن حليم مساعد مدير الأمن ، بجانب رؤساء الهيئات والشركات ، ومديرى المديريات الخدمية والمرافق العامة والجهات الشرطية.

وأكد محافظ أسوان، أن المرحلة القادمة تحتاج لعمل دؤوب ومتابعة ميدانية مستمرة والتكاتف من الجميع لمواجهة التحديات الكثيرة وحجم المشاكل المتراكمة ، بجانب إيجاد الحلول السريعة لمشاكل المواطنين و الوقوف بجانبهم لتخفيف معاناتهم ، ولذا لن أسمح بأى معوقات أو فساد إدارى يحول دون تنفيذ ذلك حيث سيتم التعامل بحزم وبشدة مع بتر أى مسئول لا يدرك خطورة المسئوليات الملقاه على عاتقه.

وأضاف أن مبدأ الثواب والعقاب سيكون هو القاعدة الأساسية فى التعامل مع أى مسئول أو موظف لأن التقييم سيكون مستمر فى مختلف المواقع الخدمية والحكومية ، ورضاء المواطن وحصوله على الخدمة بمستوى جودة عالية مع حسن المعاملة هو الفيصل فى ذلك التقييم.

وأوضح بأن النجاح ليس نجاح أشخاص بل نجاح منظومة عمل متكاملة ، ولابد أن نواكب ونساير فكر الدولة والخطوات السريعة للرئيس عبد الفتاح السيسى للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ، وبالتوازى لا نقف عاجزين أمام المشاكل حيث سيتم عقد إجتماع موسع يحضره كافة الجهات والأجهزة المعنية وأيضاً المجتمع المدنى لإستعراض الحلول والمقترحات لتطبيق منظومة جديدة للنظافة بضوابط ونظم محددة تساهم بشكل مباشر وسريع فى تنفيذ إجراء عاجل برفع كافة كميات القمامة وتوفير مناخ بيئى مناسب للمواطن الأسوانى.

وحذراللواء أشرف عطية من وجود أى مدرسة آيلة للسقوط وغير أمنة يدرس فيها الطلاب حيث لابد من توفير البدائل والتواصل مع الأهالى لعرض وتوضيح موقف مثل هذه المدارس بمنتى الشفافية والمصداقية لطمأنتهم على حياة أبنائهم ، مسترشداً بما تم حيال مدرسة فتحى محى الدين الإبتدائية بمركز نصر النوبة حيث تم على الفور إيفاد لجنة من مديرية الإسكان للمعاينة الميدانية بعد شكوى الأهالى له أثناء زيارته لنصر النوبة.

وفى نفس السياق أعطى أشرف عطية توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بعدم الإكتفاء بعمل محاضر لمخالفات الإشغالات بل يتم إتخاذ إجراءات رادعة تتمثل فى مصادرتها بالتنسيق مع شرطة المرافق ، مع قيم شرطة المرور بمنع أى مركبات غير مرخصة من العمل ، وأيضاً ردع أصحاب عربات التوك توك والتروسيكلات للإلتزام بعدم السير فى الشوارع الرئيسية ، علاوة على التعامل الرادع مع ظاهرة إنتشار الأحصنة بالحدائق والشوارع ومصادرتها لعدم تكرارها مرة أخرى.

ولفت إلى ضرورة قيام مسئولى المحليات بالتنسيق مع الجهات المختصة لإزالة أى تعديات فى مهدها ، مع سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حالات التصالح بإجمالى 7068 حالة ، وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء بحيث يتم التقييم بشكل هادف يراعى فيه الموقع والمنطقة التى سيتم التصالح فى نطاقها ، بالإضافة إلى التوعية بأهمية إنهاء إجراءات التصالح للمتعدين لعدم تعرضهم لأى أضرار فى حالة إنتهاء المدة القانونية للتصالح حرصاً على حق الدولة فى أراضيها وممتلكاتها.

وطالب أشرف عطية بإعداد خريطة بموقف الأراضى التابعة لجهات الولاية الأخرى لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتخصيصها لصالح المشروعات الخدمية والإستثمارية التى تصب فى الصالح العام ، مع مخاطبة الجهات المختصة بشأن موقف قيود الإرتفاع بمدينة أسوان لإتخاذ إجراءات مناسبة فى هذا الشأن من أجل تحقيق التوسع الرأسى ، مكلفاً مسئولى المحاجر بالإستمرار فى التفتيش والمراقبة لحركة المركبات والحمولات والموازين لجميع أنواع الخامات ، وكذا بالنسبة لمشروع النقل الداخلى على أن يتم محاسبة كل من تسبب فى تعطل أتوبيسات المشروع من أجل تعظيم الإيرادات والموارد الذاتية حتى يتم إستثمارها فى تقديم الخدمات المختلفة.

كما شدد محافظ أسوان على الإستمرار فى إيقاف عمل وحدة حامض النيتريك بمصنع كيما القديم لحين توفيق أوضاعه بشكل كامل للقضاء نهائياً على أى إنبعاثات أو أدخنة تضر بالصحة العامة للمواطنين.

وخلال الإجتماع كشف الدكتور إيهاب حنفى مدير مديرية الصحة بأن محافظ أسوان قد أمر بالتحقيق فى واقعة عدم إنتظام أطباء 4 لوحدات صحية فى عملهم بغرب دراو بعد شكوى أحد المواطنين بتعرض مريض جلطة مفاجئة وتم الذهاب به لهذه الوحدات دون جدوى مع رفض طبيب آخر بعدم إجراء الكشف على الحالة ، موضحاً بأنه تنفيذاً لتكليفات المحافظ سيتم وضع منظومة تقوم على نظام المناوبة فى توزيع الأطباء على الوحدات الصحية لسد العجز لتكون جاهزة لإستقبال أى حالات مرضية وتقديم العلاج اللازم لها ، وبالتوازى مع ذلك يتم إعداد الخريطة الصحية بالكامل وخاصة أنه بناءاً على توجيهات القيادة السياسية تم إدراج محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى بدلاً من الثانية لتنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأضاف إيهاب حنفى بأن منظومة التأمين الصحى الشامل ستعمل تبعاً لمنظومة التحول الرقمى بناءاً على برتوكول التعاون الموقع مع الشركة المصرية للإتصالات لتوفير خدمات الفيبر وهو ما سيساهم فى ميكنة الخدمة الصحية بالكامل وتقديمها بالجودة العالية وفقاً لمعايير دولية بنظام WHO ، مشيراً إلى أن المنظومة ستعمل داخل 125 وحدة صحية على مستوى مدن ومراكز المحافظة والتى ستتكلف أعمال تطوير البنية التحتية بها نحو 2,5 مليار جنيه ، بجانب 11 مستشفى سيتكلف تطويرها 1,5 مليار جنيه حيث بدأ العمل منذ شهر أغسطس الماضى فى تلقى طلبات المواطنين لإدراجهم فى قاعدة البيانات ، وبالتوازى مع ذلك تم تخصيص 4 مليار جنيه للتجهيزات والمستلزمات الطبية ، مكملاً بأنه بالنسبة للقوى البشرية فقد تم عقد دورات تدريبية لكل الفريق الصحى ، كما تم إيفاد دفعات لإنجلترا للتدريب أيضاً لتطوير أسلوب التعامل مع المواطنين ، ومشروع منظومة التأمين الصحى الشامل حلم كانت تقوم الدولة بدراسة منذ عام 1964 يحقق نهضة فى الشكل والمضمون لمستوى الخدمة الطبية المطلوبة.



اجتماع محافظ اسوان



اجتماع محافظ اسوان



اجتماع محافظ اسوان



اجتماع محافظ اسوان