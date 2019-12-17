الدكتورة رانيا المشاط تبرز جمال وسحر محافظة أسوان بأثارها ونهر النيل

كتب محمد تهامى زكى

حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، على إظهار جمال وروعة مدينة أسوان الساحرة بنيلها وأثارها التاريخية.

وخضعت وزيرة السياحة، إلى فوتوسيشن، مع أثار مصر القديمة وخلفها نهر النيل العظيم، فى دعم واضح للسياحة المصرية، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمى على انستجرام، عبر مشاركتها الأسبوع الماضى، فى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.



وزيرة السياحة

وأشارت وزيرة السياحة، لنبذة تاريخية عن محافظة أسوان، وقالت إنها ألهمت الكثيرين عبر القرون بفضل كرم الضيافة الذى لا يهزم والآثار التاريخية والعلاج البيئى، وأنها تقدم وجهة رائعة حيث يتدفق نهر النيل عبر صخور الجرانيت وجزر الزمرد المستديرة إلى مهد حضارتنا المجيدة.

وتابعت الدكتورة رانيا، قمنا بزيارة معبد فيلة، وهو موقع مقدس مخصص للإلهة إيزيس، وأبهر العديد من المسافرين والسائحين من جميع أنحاء العالم، كما قمنا بالتجول فى جزيرة إلفنتين وسط النيل.



الدكتورة رانيا المشاط



وزيرة السياحة وخلفها نهر النيل



الدكتورة رانيا المشاط ومدينة أسوان الساحرة



وزيرة السياحة مع المعابد المصرية القديمة



نهر النيل العظيم



الدكتورة رانيا



وزيرة السياحة مع أثار مصر



الدكتورة رانيا المشاط وصورة مع المواقع الأثرية