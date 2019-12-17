كيف تواجه وزارة التضامن حالات الطلاق بالمنصة الإلكترونية لمشروع "مودة"؟

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المنصة الإلكترونية لمشروع وزارة التضامن الاجتماعى "مودة"، الخاص بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن المنصة الإلكترونية لمشروع " مودة ".
1- تستهدف المنصة الإلكترونية دورات تدريبية "أون لاين" لتدريب مليون مصرى ومصرية على أساسيات الزواج الناجح.
2- يتم الاستعانة بالخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة لتوعية الشباب.
3- مشروع "مودة" يعمل على الحد من نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها
4- تعميم برنامج "مودة" على طلاب الجامعات اعتبارا من العام الدراسى المقبل والخاص بمفهوم التربية الأسرية الإيجابية والجوانب الاجتماعية فى العلاقات الأسرية والجوانب الصحية والطبية.
5- تدريب 21 ألف شاب وفتاة فى إطار المشروع القومى لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة" بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، كمرحلة تجريبية للمشروع للوقوف على الإيجابيات ومعرفة التحديات.
6- 196 ألف حالة طلاق سنويا منهم 38% لم يمر على زواجهم 3 سنوات و 15% لم يمر على زواجهم عام.
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