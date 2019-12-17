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كيف تواجه وزارة التضامن حالات الطلاق بالمنصة الإلكترونية لمشروع "مودة"؟

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:00 ص
كيف تواجه وزارة التضامن حالات الطلاق بالمنصة الإلكترونية لمشروع "مودة"؟ وزارة التضامن الإجتماعى
كتب مدحت وهبة

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أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المنصة الإلكترونية لمشروع وزارة التضامن الاجتماعى "مودة"، الخاص بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن المنصة الإلكترونية لمشروع " مودة ".

1-  تستهدف المنصة الإلكترونية  دورات تدريبية "أون لاين" لتدريب  مليون مصرى ومصرية على أساسيات الزواج الناجح.

2-  يتم الاستعانة بالخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة لتوعية الشباب.

3-  مشروع "مودة" يعمل على الحد من نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها

4- تعميم برنامج "مودة" على طلاب الجامعات اعتبارا من العام الدراسى المقبل والخاص بمفهوم التربية الأسرية الإيجابية والجوانب الاجتماعية فى العلاقات الأسرية والجوانب الصحية والطبية.

5- تدريب 21 ألف شاب وفتاة فى إطار المشروع القومى لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة" بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، كمرحلة تجريبية للمشروع للوقوف على الإيجابيات ومعرفة التحديات.

6- 196 ألف حالة طلاق سنويا منهم 38% لم يمر على زواجهم 3 سنوات و 15% لم يمر على زواجهم عام.


وزارة التضامن

الرئيس السيسى

حالات الطلاق

المنصة الإلكترونية لمشروع مودة

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