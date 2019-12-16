السيسي يطلق المنصة الإلكترونية لمشروع التضامن الاجتماعى "مودة"

شرم السيخ- محمد الجالى

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المنصة الإلكترونية لمشروع وزارة التضامن الاجتماعي "مودة"، الخاص بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وشهد جناح وزارة التضامن الاجتماعى الخاص بالمبادرة، إقبالاً كبيرًا من المشاركين بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ خلال اليومين الماضيين للتعرف على المشروع وأهدافه وكيفية الحصول على المواد التدريبية الخاصة بالمشروع .

وحرص الرئيس السيسي علي متابعة اهداف البرنامج ، واستمع لشرح من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والقائمين علي المشروع.

جدير بالذكر أن المرحلة الثالثة من تدريب مكلفي الخدمة العامة. انطلقت خلال الأيام الماضية ضمن أنشطة البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة) فى محافظتي الإسكندرية وبورسعيد بحضور 600 من مكلفي الخدمة العامة.