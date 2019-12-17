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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:35 م
خالد صلاح
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قصة ضبط زجاجات تحتوى على 1235 كيلو مادة مخدرة بمطار موسكو بـ6 مليارات روبل

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:31 م
قصة ضبط زجاجات تحتوى على 1235 كيلو مادة مخدرة بمطار موسكو بـ6 مليارات روبل الزجاجات المضبوطة فى مطار بموسكو
هند المغربي

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تمكن أمن الجمارك فى مطار" فنوكوفو" بموسكو من ضبط كمية كبيرة من مادة ميثادون المخدرة  داخل مستودع المطار لم يعلن عنها فى الوثائق المرفقة، بقيمة ما يقرب من 6 مليارات روبل

وأشار تقرير بموقع "روسيا اليوم" إلى أن التحقيقات أفادت أن الشحنة التى كانت فى طريقها من ألمانيا إلى طاجيكستان وصلت على متن طائرة قادمة من مدينة كولونيا فى ألمانيا. وبعد هبوط الطائرة تم تفريغها من الصناديق المحتوية على زجاجات فيها سائل شفاف ونقلها إلى مستودع الحفظ المؤقت.

وكانت المعلومات المرافقة لهذه الشحنة وعلى القنانى مضللة عن محتواها. فوفقا للنص المثبت على القنانى يحتوى مليلتر واحد من السائل على 5 مللجم من مادة هيدروكلوريد الميثادون. ولكن أظهرت نتائج التحليل أن تركيز الميثادون فى السائل اعلى من 50%، أى يحتوى المليلتر الواحد من السائل على أكثر من 500 ملجم ميثادون.

وقد بينت الحسابات أن وزن المادة الجافة المخدرة فى هذه الشحنة هو 1235 كيلوجرام. وأن قيمة الجرام الواحد من هذه المادة المخدرة فى السوق السوداء هو بين 4 و5 آلاف روبل، فإن قيمة هذه الشحنة هى بين 5.8 و6 مليار روبل، حيث بدأ رجال الجمارك بالتحقيق لمعرفة الأشخاص أصحاب إرسال واستلام هذه الشحنة.

وتجدر الإشارة، إلى أن الميثادون، دواء مخدر مدرج فى قائمة المواد المعتمدة بموجب مرسوم حكومى، المستخدمة فى علاج الآلام الشديدة والمتوسطة وإدمان المخدرات.


ألمانيا

طاجكستان

روبل

موسكو

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