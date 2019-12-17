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قبل ما يبدأ اعرف أوقات راحتك.. تواريخ الأعياد الوطنية والدينية فى 2020؟

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:45 م
قبل ما يبدأ اعرف أوقات راحتك.. تواريخ الأعياد الوطنية والدينية فى 2020؟ احتفالات رأس السنة
كتب محمود راغب

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أيام معدودة تفصلنا عن عام ميلادى جديد وهو العام الميلادى 2020، وقبل بدايته يحرص اليوم السابع، على تقديم أهم الأعياد المرتقبة بالتواريخ خلال هذا العام كما يلى:

- عيد الميلاد المجيد:
7 يناير 2020
- ثورة 25 يناير:
25 يناير 2020
- شم النسيم:
20 أبريل 2020
- عيد تحرير سيناء:
25 أبريل 2020
- عيد العمال:
1 مايو 2020
- عيد الفطر المبارك:
24 مايو 2020
- ثورة 30 يونيه:
30 يونيه 2020
- عيد ثورة 23 يوليو:
23 يوليو 2020
وقفة عيد الأضحى المبارك:
30 يوليو 2020
- عيد الأضحى المبارك:
31 يوليو 2020

 

ثانيا: المواسم الإسلامية:
 

- الإسراء والمعراج :
22 مارس 2020
- النصف من شعبان :
8 أبريل 2020
- التماس هلال شهر رمضان:
22 أبريل 2020
- غزوة بدر :
10 مايو 2020
- ليلة القدر :
20 مايو 2020
- رأس السنة الهجرية:
20 أغسطس 2020
- المولد النبوى الشريف:
29 أكتوبر 2020

 

 

 


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