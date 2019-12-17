قبل ما يبدأ اعرف أوقات راحتك.. تواريخ الأعياد الوطنية والدينية فى 2020؟

أيام معدودة تفصلنا عن عام ميلادى جديد وهو العام الميلادى 2020، وقبل بدايته يحرص اليوم السابع، على تقديم أهم الأعياد المرتقبة بالتواريخ خلال هذا العام كما يلى:

- عيد الميلاد المجيد:

7 يناير 2020

- ثورة 25 يناير:

25 يناير 2020

- شم النسيم:

20 أبريل 2020

- عيد تحرير سيناء:

25 أبريل 2020

- عيد العمال:

1 مايو 2020

- عيد الفطر المبارك:

24 مايو 2020

- ثورة 30 يونيه:

30 يونيه 2020

- عيد ثورة 23 يوليو:

23 يوليو 2020

وقفة عيد الأضحى المبارك:

30 يوليو 2020

- عيد الأضحى المبارك:

31 يوليو 2020

ثانيا: المواسم الإسلامية:



- الإسراء والمعراج :

22 مارس 2020

- النصف من شعبان :

8 أبريل 2020

- التماس هلال شهر رمضان:

22 أبريل 2020

- غزوة بدر :

10 مايو 2020

- ليلة القدر :

20 مايو 2020

- رأس السنة الهجرية:

20 أغسطس 2020

- المولد النبوى الشريف:

29 أكتوبر 2020