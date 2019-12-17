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ضبط مصنع بالخانكة يقوم بتصنيع مستحضرات التجميل من مواد منتهية الصلاحية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:23 ص
ضبط مصنع بالخانكة يقوم بتصنيع مستحضرات التجميل من مواد منتهية الصلاحية مستحضرات تجميل مجهولة - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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نجحت إدارة التفتيش الصيدلي بالإدارة الصحية بالخانكة فى القليوبية ، بمصاحبة مباحث التموين بضبط مصنع غير مرخص لمستحضرات التجميل  بالخانكة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الحملات على المؤسسات الصيدلية لضبط سوق الدواء وبتعليمات الدكتورة ألفت السيد مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بمحافظة القليوبية، والدكتورة فيفيان هنري  مدير إدارة التفتيش الصيدليى، وقد تكونت لجنة التفتيش الصيدلي من الإدارة الصحية بالخانكة من كل من الدكتورة رانيا حمدي والدكتورة أمل حسين.

أسفرت حملة التفتيش عن أن المكان المضبوط غير حاصل على رخصة لمزاولة النشاط، وتم ضبط مواد خام تستعمل في التصنيع منتهية الصلاحية، وضبط العديد من المواد الخام مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات، وضبط منتجات غير مسجلة بوزارة الصحة بواقع (1728) عبوة معدة للتسويق، وضبط آلاف العبوات الفارغة وكراتين للأصناف معدة للتعبئة.

وتم تحريز المضبوطات وتحرير محاضر بالمخالفات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 


اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

صحة القليوبية

مستحضرات التجميل

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